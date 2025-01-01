Декада спорта и здоровья стартовала в Чувашии

Она проходит в период новогодних праздников по всей стране, сообщили в Минспорта Чувашии. Главная цель – привлечение населения к здоровому образу жизни и активному отдыху в выходные и нерабочие дни.

За это время администрациями муниципальных образований Чувашии и учреждениями, подведомственными республиканскому Минспорта, запланировано более 300 физкультурно-спортивных мероприятий.

Напомним, что к услугам поклонников здорового образа жизни доступны 130 ледовых арен и уличных катков, 133 лыжные трассы, 1 горнолыжный центр, 86 бассейнов, 762 спортивных зала.

Подробную информацию о запланированных событиях можно узнать на сайтах администраций муниципалитетов Чувашии.