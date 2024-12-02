Чем уходящий год отметился в календаре

Вот-вот и Новый год! А уходящий 2024-й готовится пополнить летопись Чувашии. И напоследок радует искрящимся снежком и праздничными гирляндами, украсившими улицы. Для каждого из нас этот год был разным — размеренным и бурлящим событиями, наполненным трудами и озаренным светом любви, он заставлял смеяться от души и смахивать со щеки слезу… Но в эти предновогодние дни у всех должно быть хорошее настроение и детская вера в чудо. Корреспонденты газеты «Советская Чувашия» напомнят читателям о знаковых событиях и интересных людях 2024 года.

Признание года

За девять месяцев работы Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве экспозиция Чувашии стала одной из самых популярных и гостеприимных площадок.

По результатам голосования гостей она вошла в ТОП-4 по всем номинациям и получила четыре награды. Но главное — республику заметили и запомнили. Как сказала в одном из интервью председатель регионального Союза женщин Наталья Николаева, «в самом масштабном выставочном проекте страны Чувашия взяла своей душевностью». Над экспозицией работала большая и дружная команда из 2500 человек, она постоянно искала новые форматы и подходы к презентации республики, наполняла наш стенд разными смыслами. Оттого на площадке постоянно кипела жизнь. Там можно было не только виртуально прогуляться по примечательным местам Чувашии, но и буквально «ощутить» республику — примерить тухью и национальные одежды, прочувствовать аромат хмеля, попробовать свои силы в чувашской вышивке, получить памятную открытку. Такие моменты — самые ценные.

Праздник года

Апофеозом участия республики в выставке «Россия» стал Всечувашский Акатуй.

«СЧ» не случайно удостоила его отдельного титула. Пожалуй, еще никогда чуваши так дружно и массово не отмечали «свадьбу плуга и земли» в сердце страны. Национальная речь, народные песни и танцы объединили рекордные 165 тыс. человек. «Выставка достижений народного хозяйства пела на чувашском», — делился тогда впечатлениями Глава Чувашии Олег Николаев. А по мнению депутата Госдумы Аллы Салаевой, самым ярким мероприятием праздника, от которого захватывало дух и бежали мурашки, стал большой хоровод вокруг фонтана «Дружба народов». За руки взялись наши земляки из разных уголков России и все те, кто успел искренне полюбить Чувашию. Весь день шли концерты, театрализованные представления, кулинарные шоу и спортивные состязания. Участники и посетители выставки «Россия» как горячие пирожки разбирали сувениры, украшения, футболки и аксессуары с национальным колоритом. Организаторы отмечали, что такого яркого и грандиозного национального торжества международный форум еще не видел.

Выборы года

В марте этого года в России состоялось главное политическое событие — выборы Президента страны. По заявлению главы ЦИК Эллы Памфиловой, явка на них стала рекордной в новейшей истории России. Владимир Путин набрал 87,28%, или 76,3 миллиона голосов россиян. Дружно поддержали его кандидатуру и в Чувашии — абсолютное большинство, 85,49% избирателей, проголосовали за Путина.

«Благодарю всех жителей Чувашии, которые нашли возможность, выбрали для себя путь активного участия в формировании высшего органа власти Российской Федерации, определили четкую траекторию будущего развития страны — это стабильность, суверенитет, уверенность в завтрашнем дне», — поздравил Глава Чувашии Олег Николаев. Кстати, впервые на выборах Президента России в марте 2024 года было применено дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В нем участвовали 29 регионов, и Чувашия по количеству проголосовавших на платформе ДЭГ вошла в десятку лидеров, заняв седьмую строчку.

Визит года

Тот холодный февральский вечер жители села Рындино Цивильского округа будут помнить еще долго — на их тихой улочке остановился правительственный кортеж Президента России, из машины вышел Владимир Путин.

В тот день у лидера государства было много важных встреч в соседнем Татарстане, а уже поздно вечером Путин прибыл в Чувашию — здесь у Президента значилось посещение нового ФАПа в Рындино и первого в республике Центра культурного развития. Многие сельчане не упустили возможности увидеть первое лицо страны вживую, но особенно повезло жительнице Цивильска Маргарите Семеновой. Ей удалось пожать руку Владимиру Владимировичу, когда он неожиданно подошел к собравшимся на улице людям. Сюжет тележурналиста Павла Зарубина, где сельчане тепло приветствуют Путина, сразу же разлетелся по всем федеральным каналам, а пенсионерка Маргарита Тимофеевна наутро проснулась знаменитой. «Я руку протянула — он прям ко мне идет. Руки пожала — теплые!» — позже рассказала она разыскавшим ее журналистам Чувашского телевидения. Правда, как говорится в сюжете, от волнения забыла, о чем хотела спросить Президента.

Эпохальная встреча года

В Заволжье история приготовила археологам слоеный «пирог». Раскопки в местечке под названием «Чебоксарский городок» оказались щедры на находки. Речной берег раскрыл пласты сразу трех эпох.

В третьем тысячелетии до нашей эры, на переходе энеолита к бронзовому веку, здесь располагалось одно из самых крупных древних поселений, известных в Поволжье. Остатки жилищ и найденные артефакты дают представление о том, как жили люди в первобытную эпоху. А теперь садимся в машину времени и едем уже к средневековью. У обнаруженного могильника X-XI веков свои тайны. Его необычность — в сочетании совершенно разных ритуалов погребения, так что нельзя однозначно сказать, какова его этническая принадлежность. Зато, возможно, здесь кроются ответы на вопросы, касающиеся контактов с Волжской Болгарией и происхождения чувашей и соседних народов. Ну и нашли то, на что ориентировались изначально, по картам XIX века — дом лесной стражи стоял на самой высокой точке побережья столетием раньше.

Братство года

О том, что станут военными, братья знали еще с юных лет. По зову сердца они окончили профильные вузы и посвятили жизнь защите Родины. Все трое Тихоновых — Дмитрий, Александр и Владимир — участники СВО.

В подмосковном Солнечногорске нашему земляку полковнику Александру Тихонову довелось пообщаться с самим Президентом страны, когда тот встречался со слушателями образовательной программы «Время героев». Неожиданно Владимир Путин поинтересовался у Александра Михайловича, а где его младший брат? Оказалось, они знакомы — глава государства лично звонил своему тезке, Тихонову-младшему. Узнал, что все три брата воюют на линии боевого соприкосновения, и посчитал, что хотя бы один из братьев должен находиться подальше от зоны боевых действий: «Сказал начальнику Генштаба: «Забирайте его оттуда». И вдруг он мне докладывает: «Не уезжает». Я говорю: «Как не уезжает?» — «Не хочет. Говорит, брат воюет, и я должен». И вот тогда Президент лично позвонил Владимиру Тихонову и отдал приказ покинуть территорию СВО.

Когда ребята вернутся домой с победой, их опыт боевой службы будет востребован, уверен Александр Тихонов. В том числе благодаря программе «Время героев». У них будет четкое понимание: чтобы страна шла вперед и успешно развивалась, побеждать нужно везде, по всем направлениям. А еще надо разъяснять молодежи, что это такое патриотизм. Каждый на своем месте должен полностью отдаваться избранному делу, будь то поле боя, поле пшеницы или заводской цех. От личных поступков должна быть польза близким, обществу, стране. В этом и заключается любовь к Родине.

Красавица года

«Мисс Чувашия-2023» и «Мисс Россия-2024» Валентина Алексеева из Чебоксар вошла в топ-12 самых красивых женщин мира. Восемнадцатилетняя девушка представляла нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике.

В промежутке между конкурсами девушка без дела не сидела — успела сдать ЕГЭ по химии и биологии, поступить на бюджет в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова и переехать в Москву. «У меня очень целеустремленный ребенок, — говорит Ольга, ее мама. — Валентина — прекрасная дочь и заботливая сестра, золотая медалистка в школе и теперь студентка. Хочет стать медиком и идет к своей мечте. Я ею горжусь!»

К слову, мама Валентины — тоже обладательница титула красоты, «Вице-миссис Чувашии-2023». Она поделилась секретами воспитания: «Вне зависимости от того, сын у вас или дочь, надо давать ребенку возможность самому принимать решения, делать выбор. А взрослые при этом должны незаметно наблюдать со стороны — и если что-то не так, аккуратно помочь, скорректировать. Только так можно вырастить творческого и смелого человека».

Цифры года

Чебоксарам исполнилось 555 лет. В этом году в День города праздничные площадки посетили более 46 тысяч чебоксарцев.

И гости, и жители столицы отметили насыщенность программы по случаю торжеств — можно было выбрать мероприятие на любой вкус. Одни пришли на «Зарядку со звездой», другие устремили взгляд в небо, на невероятные приемы пилотажа авиагруппы «Стрижи». Кто-то традиционно отправился вечером на Красную площадь, чтобы насладиться концертно-развлекательным шоу. Немало поклонников собрал и арт-проект «Творческий бульвар», 15-й по счету и всегда удивляющий разнообразием талантов. Транспорт уступил центральную магистраль пешеходам, и там развернулись более 80 самых разных площадок — интерактивных, музыкальных, спортивных, игровых.

А вы знаете, что в Чебоксарах есть цветочный календарь, отсчитывающий года столицы Чувашии? Это клумба в жилом районе «Новый город» — у торца дома № 30 по улице Новогородской. Ее разбили, когда городу стукнуло 550 лет. И с тех пор каждое лето меняют последнюю цифру. В этом году ярко-оранжевые бархатцы на клумбе сложились в три пятерки.

Семья года

Победители республиканского конкурса «Семья года-2024» — Максимовы из Новочебоксарска. Они представят Чувашию на федеральном уровне.

Супруги в браке 28 лет. Александр Георгиевич — профессиональный спортсмен, мастер спорта по хоккею с шайбой. Большую часть жизни посвятил знаменитому хоккейному клубу «Сокол», а сейчас капитан команды ветеранов. Елена Вячеславовна стояла у истоков фитнес-движения в Новочебоксарске и даже была вице-мисс шейпинга. А сейчас на ее счету — успехи в конкурсах профессионального мастерства дошкольных работников.

Остальные члены семьи тоже занимают активную жизненную позицию. Старший сын Степан увлекается «сайклом» — современным направлением фитнеса, спортивными танцами и плаванием, резьбой по дереву. 15-летний Мирослав — стипендиат Главы Чувашии за особую творческую устремленность. Обладатель красно-черного пояса по тхэквондо. А как он играет на гитаре! А 6-летняя дочка Милослава любит рисовать. А еще у нее — второй юношеский разряд по художественной гимнастике.

Семью можно увидеть на различных городских мероприятиях и патриотических акциях, они активно участвуют в волонтерских акциях поддержки военнослужащих. У домочадцев множество увлечений, а их девиз: «Мы — Максимовы! И у нас все по максимуму!».

Стратегия года

Формирование комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на 2025—2030 годы шло весь 2024 год. При непосредственном личном участии Главы Чувашии, выступавшего в роли модератора на всех стратегических сессиях. Руководитель республики в ходе дискуссий то и дело брал на себя функцию чуткого педагога, объясняя коллегам из правительства, как должен выглядеть и что включать перспективный план развития. Бывало, Олег Николаев переходил и на непарламентские выражения, отчитывая министров за неверные подходы к составлению документа.

К концу года комплексная программа, включающая все задачи развития республики, была сформирована. В среду, 25 декабря, ее обсудил и одобрил Высший экономический совет республики. Это подробно расписанный план работы по всем сферам жизни и на всех уровнях руководства, аналогов которому нет ни в одном регионе. Он включает более трех тысяч запланированных проектов. В их числе — 33 мегапроекта, в состав которых вошли 213 подпроектов и 40 проектов-драйверов муниципалитетов.

После утверждения Кабинетом министров республики начнется самая интересная стадия программы — реализация.

Амигос года

Неожиданными гостями республики накануне Дня России в этом году стали три отважных путешественника — Мануэл Бальтасар Кастильо, Франциско Инохо Ерреро и Сергио Ортега Гарсиа, прибывшие к нам из Испании на мотоциклах.

15 мая три друга из провинции Альмерия, что находится на Средиземноморском побережье, оседлали свои крутые байки и менее чем за месяц, преодолев на «железных конях» семь тысяч километров, добрались до Чувашии. Испанцы решили совершить невероятное путешествие до Москвы и обратно. А наша республика была важной точкой их мотопробега, ведь отсюда родом супруга Мануэла Кастильо — Лариса.

Гости признались корреспонденту «СЧ», что искренне любят нашу страну и решили навестить ее в трудные времена, чтобы поддержать и показать своим соотечественникам, что она по-прежнему гостеприимна и здесь можно безопасно путешествовать. Погуляв на Акатуе в Чувашии, испанцы направились в Москву, а дальше пустились в обратный путь. Всего «три мушкетера» за время своего мотопробега проехали 18 стран.

Фестиваль года

В сентябре на три дня Красная площадь в Чебоксарах превратилась в настоящее царство вкусов и ароматов — потребсоюзы России из 71 региона проводили здесь ярмарку и гастрономический фестиваль в рамках Международного форума потребительской кооперации.

Голодным с этого праздника живота и услады глаз точно никто не ушел. Тут можно было попробовать и приобрести самые известные угощения со всей страны: вологодское варенье из диких ягод, ярославские сладости, тульские пряники самых невероятных форм и размеров, дальневосточный салат из папоротника-орляка и многие другие яства. Такого в магазинах не купишь! Чувашскую продукцию во всей красе представили предприятия Чувашпотребсоюза. Главным на столе был, конечно, шартан, но манили и другие деликатесы. Одних только местных колбас, по нашим прикидкам, было не меньше полусотни разных видов. А всех желающих кооператоры учили еще и готовить национальные блюда. Кировские блины с помакушами, татарский кыстыбай или астраханская уха — кухни народов России удивляли и пришлись по вкусу.

Открытие года

Октябрьский мост не стал ждать октября и открылся на два с половиной месяца раньше установленных сроков окончания капремонта. В преддверии своего 555-летия столица Чувашии получила объект с иголочки.

Почти сорок лет мост исправно служил, ежедневно принимая машины и напрямую соединяя юго-западный и северо-западный жилые массивы Чебоксар. Но так основательно не ремонтировался. А теперь обновился весь — от опор до дорожного покрытия. Довольны и пассажиры, и автомобилисты. На преображение этого сооружения в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ушло более 527 млн рублей. При его ремонте затрачено более 1600 кубометров монолитного бетона, окрашено свыше 17 тысяч квадратных метров конструкций, уложено порядка 6 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Мост обзавелся армокаркасом и адаптирован к увеличившимся нагрузкам — за время его эксплуатации машин стало в разы больше, а на подходе — Чебоксарская агломерация с ее динамикой и высокими темпами развития. Обновление продолжится. На очереди — Калининский и Гагаринский мосты.

Запуск года

Модернизированный аэропорт Чебоксары имени космонавта Андрияна Николаева открыл по видеосвязи Президент России Владимир Путин.

В основе архитектурной концепции здания лежит образ летящей утки с герба города Чебоксары. Дизайнеры воплотили эту идею в виде взмаха крыла и полета над входной группой аэровокзала. Интерьеры нового терминала выполнены с особым вниманием к деталям, а основной темой оформления стал космос.

Реконструкция значительно увеличила полезную площадь аэропорта с 1500 до 5000 кв. м, а пропускная способность возросла вдвое — до 200 пассажиров в час. Новый двухэтажный терминал включает автоматизированную систему приема багажа, современные зоны ожидания, VIP-зал, кафе и специальные места для пассажиров с ограниченными возможностями.

Работы по обновлению аэропорта проводились без перерывов в обслуживании пассажиров, что потребовало особого подхода строителей, включая ночные смены для минимизации неудобств. Обновление аэродромного комплекса продолжится, в 2025 году планируется приступить к капитальному ремонту перрона и рулежной дорожки.

Снайпер года

Интернет-редактор газеты «Советская Чувашия» Валерий Козлов выдал десять 10-очковых выстрелов на первенстве по пулевой стрельбе среди республиканских СМИ. Аналогичного результата добился и участник команды информцентра г. Чебоксары. В итоге судьба первого места решилась в перестрелке — Валерий Козлов отправил точно в центральный круг мишени еще пять выстрелов, а соперник дрогнул.

В личном зачете у женщин интриги не получилось — Татьяна Матросова из Национальной телерадиокомпании Чувашии также настреляла максимальные 100 баллов, и повторить ее результат никто из соперниц не смог.

Участники стреляли из самозарядного карабина «Сайга-9» с дистанции 25 метров. Турнир был организован Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике при поддержке региональной Федерации пулевой стрельбы и стендовой стрельбы.

Приговор года

В начале декабря бывшего главу администрации Новочебоксарска Дмитрия Пулатова признали виновным в совершении должностного преступления и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Осенью прошлого года, напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали его прямо в рабочем кабинете, откуда вывели уже в наручниках. Разбирательство длилось долго. Выяснилось, что, занимая высокую должность, экс-чиновник незаконно участвовал как лично, так и через доверенных лиц в управлении одной из строительных фирм. С его помощью компания получала льготы и преимущества при заключении и исполнении муниципальных контрактов и договоров, а Пулатов, в свою очередь, ни в чем себе не отказывал.

Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом в размере 100 тысяч рублей и запретил занимать руководящие должности в органах власти в течение двух лет.

Торги года

Первый Общероссийский аукцион племенных животных прошел в Чувашии в июле.

Свыше 400 человек следили за ходом аукциона как вживую, так и онлайн. На продажу был выставлен 31 лот — от бычков до эмбрионов. Рекордная сумма — 500 тысяч рублей — была выплачена за телку с высоким генетическим потенциалом из Свердловской области.

Участники отметили впечатляющее оформление площадки и высокий уровень организации. Событие стало не только торговой площадкой, но и форумом для обсуждения актуальных вопросов отрасли. Также специалисты из разных регионов России обсудили перспективы племенного животноводства, обменялись опытом. По оценке экспертов, это был первый шаг к созданию полноценного рынка племенных животных в России. Глава Чувашии Олег Николаев анонсировал, что в 2025 году мероприятие снова пройдет в республике.

Подготовили Елена Казарина, Елена Тры, Ольга Казакова, Валерьян Андреев