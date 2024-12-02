Студентка ЧувГАУ Карина Лукаева стала лауреатом Национальной премии имени Александра Ежевского

Она представила на конкурс проект «Разработка бункера-накопителя для хмеля».

Идея состоит в том, чтобы накопить недостающую влагу и выровнять ее по всей массе хмеля. Внедрение бункера в технологическую линию оптимизирует условия хранения, автоматизирует сбор и транспортировку, снизит потери урожая и улучшит условия труда работников. Премия имени Александра Ежевского учреждена Российской ассоциацией производителей специализированной техники и оборудования. Конкурс проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Союза машиностроителей России, сообщает пресс-служба университета.