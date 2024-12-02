«АККОНДМОЛОКО»: Жить и трудиться на родной земле

В сельскохозяйственном комплексе «Фирма Акконд-агро» и «АККОНДМОЛОКО» подводят итоги года. В том, что они успешные, сомневаться не приходится. В пользу такого утверждения говорят расширение площадей земельных угодий, внедрение инновационных подходов в земледелие и животноводство, модернизация молочного производства, наращивание объема выпускаемой продукции, расширение ее ассортимента и, как следствие, получение престижных наград на общероссийских конкурсах по качеству. С просьбой рассказать о составляющих успеха и поделиться планами развития комплекса мы обратились к руководству группы компаний «АККОНД».

Безупречная репутация как основа роста

Объединенный сельскохозяйственный комплекс «Акконд-агро» и «АККОНДМОЛОКО», созданный более 15 лет назад, сегодня играет одну из ключевых ролей в развитии Янтиковского округа, вносит достойную лепту в экономику всей республики. Холдинг перерабатывает до 80 тонн молока в сутки от коров с собственной фермы, постоянно инвестирует в развитие и новейшее оборудование для производства натуральной молочной продукции под брендами «Гармония дня» и «От Красули». За это время он создал вокруг себя высочайшую, надежную репутацию, вызывающую неподкупное доверие к своей продукции, соответствующей мировым стандартам качества.

— В сельскохозяйственном комплексе полного цикла нынче заняты порядка 250 человек — получают достойную зарплату, им нет нужды ездить в поисках работы в крупные города, за пределы республики, — отметил генеральный директор ГК «АККОНД» Валерий Иванов, который, кстати, руководит предприятием уже более четырех десятков лет. — При этом новые масштабные инвестпроекты влекут за собой создание дополнительных рабочих мест, которые дают людям разных поколений возможность жить и трудиться на своей малой родине — родной земле. В сплоченном коллективе сельскохозяйственного холдинга сегодня немало профессионалов, которые посвятили любимому делу на родном предприятии долгие годы. Открыты у нас карьерные перспективы для молодежи округа. Поэтому и с преемственностью поколений, которая является одной из составляющих формулы успешной деятельности любого предприятия, у нас тоже все в порядке.

Высокое качество от поля до прилавка

За более чем десяток лет предприятие создало вокруг себя высочайшую, надежную репутацию, вызывающую неподкупное доверие к своей продукции, соответствующей мировым стандартам качества. Важно отметить, что специалисты из аграрного сектора постоянно перенимают опыт у коллег из АО «АККОНД» — фабрики, которая входит в ТОП ключевых игроков кондитерского рынка страны и по праву считается флагманом кондитерской отрасли России. Перенос принципов качества «АККОНД» на свои поля, фермы, в молочные цеха позволяет сельскохозяйственному комплексу обеспечить стабильный выпуск продукции самого высокого качества. Подтверждение тому — результаты лабораторных испытаний, на основе которых молоко и сметана «Гармония дня» по рейтингу Роскачества признаны одними из лучших в стране.

Продукция «АККОНДМОЛОКО» имеет международный сертификат соответствия системы менеджмента безопасности пищевой продукции ИСО 22000:2018, который регулярно подтверждается независимой комиссией и гарантирует абсолютную безопасность и высокое качество. На производстве главенствует непрерывный контроль на всех стадиях процесса — от заготовки кормов и условий содержания животных до переработки сырья.

В номенклатуре — более 40 наименований продукции: молоко, кефир, творог, творожные массы, мягкий сыр, сливочное масло, натуральные йогурты. Значительная часть новинок выпускается в экономичных и удобных стаканах. И, что бы ни производилось, на первом плане у менеджмента и персонала — забота о качестве изделий и здоровье потребителей. «Недавно вот улучшили технологию производства йогуртов. Теперь их производим по новой технологии с применением особых заквасочных культур», — предложив корреспонденту газеты отведать новинку, раскрыли один из секретов отменного вкуса продукта работники предприятия. Конечно, попробовал. Кто бы сомневался — вкусно! Продукция реализуется как через федеральные и региональные, так и собственную торговые сети — это к вопросу о «качестве до прилавка». Бренды «Гармония дня» и «От Красули» на слуху у многих приверженцев здорового питания и натуральной «молочки» — они выбирают именно их. Вполне заслуженно эти продукты ежегодно становятся призерами и лауреатами отраслевых выставок.

В октябре 2024 года в конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции» в рамках традиционной выставки «Золотая осень» три продукта под брендом «Гармония дня» — топленое молоко 2,5%, обезжиренный кефир 1,5% и натуральное сливочное масло 82,5% — завоевали золотые медали и дипломы.

Молочная продукция «АККОНДМОЛОКО» достойно была представлена на масштабном стенде региона «Чувашия кормит» наряду с ведущими производителями пищевой продукции республики. Недавно молоко «Гармония дня» 3,2% в ПЭТ-бутылке еще раз подтвердило качество в республиканском конкурсе «Марка качества» — продукт получил заслуженный диплом и очередное признание потребителей.

Курс на развитие

Предприятие постоянно модернизируется — как в аграрном секторе, так и в молочной переработке. Парк техники пополняют новые сельскохозяйственные машины, наращиваются перерабатывающие мощности, строятся современные производственные корпуса, обновляется оборудование, что в итоге способствует расширению ассортимента выпускаемой продукции.

Говоря о перспективе, руководство группы компаний в первую очередь подчеркивает, что дальнейший курс развития комплекса заточен, прежде всего, на реализацию масштабных инвестиционных проектов, сулящих увеличение производства и создание новых рабочих мест. Благодаря внушительным вложениям предприятие планирует увеличение поголовья КРС и открытие новых телятников. В ближайших планах, намеченных к реализации на молочном заводе «АККОНДМОЛОКО», — развитие инфраструктуры всего комплекса, увеличение производственных мощностей и строительство цехов по производству новых творожных продуктов — на радость ценителям качественной аккондовской «молочки».

Коллектив Группы компаний «АККОНД» и генеральный директор Валерий ИВАНОВ поздравляют всех жителей нашей любимой Чувашии с Новым 2025 годом!

Пусть наступающий год будет добрым, светлым, удачным и принесет в каждый дом мир, уют и согласие! Крепкого здоровья, любви и счастья в Новом году!