ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент Российской Федерации:

«Очевидно, что важным фактором уверенной экономической динамики, увеличения инвестиций в расширение производств, в создание новых рабочих мест выступает кредитование реального сектора, промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Причем речь идет как о кредитах для крупного бизнеса, так и для малых, средних компаний, начинающих предпринимателей.

Сейчас Правительство реализует целый ряд программ поддержки кредитования как бизнеса, так и граждан. Главным образом они предусматривают субсидирование процентных ставок. Такие льготные кредиты уже занимают весомую долю банковского портфеля — порядка 16 процентов, или свыше 17 триллионов рублей. Из них более 10 триллионов приходится на льготные ипотечные программы».