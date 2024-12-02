Их подвиг вдохновляет тех, кто на передовой

Ветеранов поздравляют с Новым годом

Этот праздник для взрослых и детей. И если дети ждут, что в предновогодние и новогодние дни можно получить много подарков, то взрослые оценивают прошедший год и задают вектор на будущее. Ежегодно ВПП «Единая Россия» проводит партийную акцию «С Новым годом, ветеран!».

Иван Григорьев — ветеран Великой Отечественной войны, награжден орденами и медалями. После войны окончил Казанский юридический институт и более 15 лет проработал в прокуратуре Чувашской АССР. Окончил службу в должности заместителя прокурора. Затем работал в органах госвласти Чувашии.

Этого человека удивительной судьбы заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Алена Аршинова считает своим другом, общаются уже долгое время. На прошлой неделе депутат приезжала в Чебоксары и, конечно же, зашла в гости к ветерану. Тем более и повод был подходящий — в эти дни проходит партийная акция «С Новым годом, ветеран!».

«Очень приятно, что он находится в полном здравии, дай бог ему еще долгих лет жизни. В следующем году мы будем праздновать 80-летие Великой Победы, и он является ее олицетворением, ее частью, потому что добывал эту Победу», — сказала Аршинова.

Визит гостьи очень обрадовал Ивана Григорьева, тем более она была не одна, а с Дедом Морозом. Среди прочих подарков ветерану вручили и новый радиоприемник, о котором он просил, чтобы оставаться в курсе последних новостей и событий. После теплых приветственных слов и поздравлений парламентарий и ветеран поговорили и о насущных делах.

Так, Алена Игоревна рассказала ему о новом федеральном бюджете на ближайшие три года, в котором предусмотрены более 20 триллионов рублей на выполнение всех поручений Президента Владимира Путина. «Столько санкций, трудно, но все равно справляемся. Помогаем участникам специальной военной операции, их семьям. Ведь они борются с тем, что вы когда-то подавили, — нацизмом», — поделилась она с ветераном. Иван Григорьев поблагодарил Алену Аршинову за парламентскую работу. «Хорошо, что вы общаетесь с избирателями. Ведете деловой разговор, направленный на улучшение всей деятельности, как личной, так и государственной», — сказал он.

Самое удивительное, что нашему герою — 100 лет. Но он живо интересуется всем, что происходит в стране и мире, и верит в непобедимость России. «Я рада его крепкому рукопожатию, потому что в январе мы будем отмечать 101-й год его дня рождения. Мы обязательно созвонимся или увидимся в этот день. Мы всегда рядом и выражаем почтение к подвигу, который совершили наши ветераны. Их подвиг сейчас вдохновляет наших бойцов, которые на СВО отстаивают суверенитет России и противостоят неонацистам», — поделилась своими эмоциями после встречи с ветераном Алена Игоревна.