Утвержден перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на 2025 год

Утвержден перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, которые пройдут при поддержке Кабинета министров республики в 2025 году.

Наступающий год в этом плане обещает быть насыщенным. Так, в марте делегация республики примет участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве. В тот же месяц состоится отраслевая выставка «Картофель-2025». Среди наиболее крупных мероприятий, которые пройдут в Чувашии, — международная научно-практическая конференция и выставка «РЕЛАВЭКСПО», Международный фестиваль фейерверков «Асамат», Чебоксарский экономический форум, Всероссийский фестиваль «Зеленое золото России». Также ожидается презентация Чувашии в Министерстве иностранных дел РФ.