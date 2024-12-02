Утвержден план по реабилитации и социальной адаптации участников СВО

От психотерапии до трудоустройства

Соответствующее распоряжение подписал руководитель региона Олег Николаев. Вернувшимся из зоны боевых действий будут содействовать в оформлении документов для получения социальных и других мер поддержки, окажут психологическую и психотерапевтическую помощь. Помимо этого, их включат в систему долговременного ухода — это понадобится тем, кто полностью или частично утратил способность к передвижению и самообслуживанию. Пакет включает 50 различных услуг, от гигиенических процедур до поддержания социальной активности.

Центры соцобслуживания населения продолжат обучать родственников навыкам ухода за людьми с ограниченными возможностями. Там откроются школы для помощников по уходу, в том числе за теми, у кого есть нарушения опорно-двигательного аппарата или ментальные расстройства. Планируется создать реабилитационные отделения, где можно бесплатно взять на прокат технические средства восстановления. Кадровые центры по-прежнему будут помогать гражданам в поиске подходящей работы.