Продлевается жизнь жилых зданий и снижаются затраты на содержание

9 декабря на еженедельной планерке под руководством главы города Чебоксары Владимира Доброхотова директор МБУ «Управление жилфондом г. Чебоксары» Андрей Шестаков доложил о предварительных результатах капитального ремонта многоквартирных домов, проведенного в 2024 году.

В 2024 году в столице Чувашии ремонту подлежат 123 многоквартирных дома общей площадь 691 тыс. кв. метров. Общая стоимость работ — 1,8 млрд рублей. Конкретным эффектом реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Чебоксары станет повышение уровня комфортности проживания для более 30,5 тысячи чебоксарцев.

По данным МБУ «Управление жилфондом г. Чебоксары», к первой декаде декабря работы завершены в домах № 3, 11, 12, 27, 35, 43, 53 по Эгерскому бульвару; № 7, к. 1, 9 по пр. 9-й Пятилетки; № 6, к. 1 по пр. И.Я. Яковлева; № 53 по пр. Ленина; № 2, 4 по ул. Анисимова; № 34 по ул. Ашмарина; № 14 по ул. Гузовского; № 43 и № 59 по ул. Космонавта А.Г. Николаева; № 18 по ул. Ленинского комсомола; № 7 по ул. Совхозной; № 1, 15 по ул. Урукова; № 15 по ул. Хевешской; № 17 по ул. Цивильской; № 8, к. 1 по ул. Чапаева; № 1, 3, 5, 9, 11, 13 по ул. Шумилова; № 4-10 по ул. Эльгера; № 50, 52 по ул. Энгельса; № 106 по ул. Калинина; № 3 по Юго-Западному бульвару.

В рамках капремонта выполнены следующие виды работ:

— в 30 многоквартирных домах обновлены трубы системы холодного водоснабжения (завершено в 23);

— в 41 многоквартирном доме полностью обновлена кровля (завершено в 26 домах);

— еще в 20 домах проведен ремонт системы горячего водоснабжения (выполнено в 14);

— в 49 МКД выполнен ремонт системы теплоснабжения (завершено в 36).

В чебоксарских домах выполнялись также замена и модернизация 74 лифтов, ремонт лифтовых шахт и блочных помещений в 18 МКД, а также ремонт подвальных помещений.

Завершившийся капитальный ремонт — это и улучшение текущих условий жизни горожан, и своеобразные инвестиции в будущее. Обновленные коммуникации, крыша, подвалы, лифты — все это продлевает жизнь жилых зданий, снижает затраты на эксплуатацию зданий, а значит, помогает жильцам экономить на плате за жилищно-коммунальные услуги. «Капитальный ремонт приносит значительное улучшение качества жизни чебоксарцам», — отметил глава города Владимир Доброхотов.

Градоначальник дал поручение управлению жилфонда, руководителям управ и муниципальному контролю досконально проверить состояние домовых вентиляций, особенно в старых домах. «Долгожданный Новый год должен пройти без происшествий», — подвел итог теме глава города.

Пресс-служба администрации г. Чебоксары