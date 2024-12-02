Эндоскоп покажет, что болит

В Красночетайской районной больнице благодаря нацпроекту «Здравоохранение» появилась своя видеоэндоскопическая система. Она поможет врачам в диагностике и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, сообщили в Минздраве Чувашии. Во время обследования видеокамера прибора выводит высокоточное изображение прямо на экран монитора в реальном времени, так что специалист может сразу оценить состояние слизистой желудка, пищевода и двенадцатиперстной кишки. Первые пациенты, прошедшие эту процедуру, отметили, что она не такая болезненная и более комфортная, чем та, что проводилась с помощью прежнего гастроскопа. «У нас появилась возможность получать детализированные отчеты, и не только качественные изображения, но и видеоматериал», — сказал врач-эндоскопист больницы Александр Яковлев, добавив, что теперь и пациенты смогут быть уверенными в точности поставленного им диагноза.