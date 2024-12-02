МИХАИЛ НОЗДРЯКОВ,

первый вице-премьер — министр финансов Чувашии:

«В современном, быстро развивающемся мире тема финансовой доступности приобретает все большую актуальность. Она хорошо ложится в плоскость национальных целей, которые предусматривают повышение качества государственных и негосударственных услуг населению. Одновременно она коррелируется с теми серьезными задачами по развитию инфраструктуры финансового сектора, которые озвучены Президентом страны на недавнем инвестиционном форуме «Россия зовет!». Поэтому считаю, что эта тема абсолютно точно относится к вопросам стратегического планирования и ее обязательно нужно включить в Комплексную программу социально-экономического развития Чувашии до 2030 года как одно из направлений».