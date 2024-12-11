К празднику дети приготовили для бойцов СВО подарки

Письма — ящиками, талисманы — коробками

В преддверии Нового года в школах и техникумах Чувашии прошла масштабная акция «Дети — солдатам», организованная Минобразования республики вместе с фондом «П?рле» и Союзом женщин Чувашии. В течение месяца детсадовцы, школьники и студенты мастерили для бойцов сувениры и обереги, писали письма, рисовали новогодние открытки и поздравительные стенгазеты, снимали видеопоздравления, собирали для защитников теплые вещи и средства первой необходимости. Все это уже в ближайшие дни передадут воинам на передовую и в прифронтовые госпитали. Учащиеся, их педагоги и родители уверены: эти маленькие весточки из дома подарят нашим защитникам праздничное настроение, согреют и придадут сил.

К акции по поддержке бойцов присоединились все учебные заведения. В аудитории Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий, ставшей на время складом для собранных вещей, едва хватало места — аккуратно подписанные коробки с гумгрузом возвышались до самого потолка. Одних только теплых носков, шарфов, шапок и перчаток, как отметил министр образования Дмитрий Захаров, набралось свыше 32 тысяч! За 10 тысяч перевалило число изготовленных детскими руками оберегов, и того больше написано детских писем и открыток — более 20 тысяч! В них — самые добрые и искренние слова. И непременно пожелание: «Возвращайтесь, ждем».

Свой вклад в общее дело внесли студенты МЦК-ЧЭМК Глеб Степанов и Сергей Арсентьев. Будущие сварщики изготовили своими руками с десяток печек-буржуек из разрезанных пополам газовых баллонов.

У топок необычная конструкция — с непривычно длинной трубой. Как объяснили ребята, чтобы была лучше тяга и в блиндаже не задерживался дым. Кстати, студенты техникума уже не в первый раз отправляют на фронт буржуйки. Под руководством мастера Андрея Егорова усовершенствуют их с учетом пожеланий бойцов: есть, например, модели с боковыми решетками для сушки одежды, а также с хитрой системой отвода дыма, чтобы обмануть БПЛА противника.

«Сейчас зима, холодно, надеемся, наши печки облегчат быт солдат в суровых условиях», — говорят молодые люди. «Эти печки действительно очень востребованы на передовой. Молодцы, ребята, очень дружно и качественно работаете», — поблагодарила студентов руководитель фонда «П?рле» Наталия Колыванова.

Учащиеся чебоксарской гимназии №5 подготовили для земляков талисманы в виде снегурочек. Небольшой оберег из ткани можно положить в карман или прикрепить к мундиру. С заботой выпекли на школьном заводе и несколько сотен имбирных пряничков и печений. Храниться такое угощение, по словам девочек, может долго, что немаловажно в походных условиях, и обязательно поднимет бойцам настроение. А в трудный момент, уверены гимназисты, солдатам помогут письма, вязаные игрушки-обереги и деревянные елочные украшения. Талисманы можно носить с собой или создать атмосферу праздника в землянке.

Безграничную фантазию проявляли школьники и студенты из всех уголков республики. Платочки с чувашской вышивкой, вязаные сердечки в виде триколора, птички со словом «Домой» на крыле, сделанные своими руками ангелочки, чебурашки, Дедушки Морозы — в каждую работу дети вложили любовь и заботу. Символ наступающего года — змейку — трогательно прикрепили даже к так называемому «браслету выживания». На поле боя вещь эта незаменимая: сплетенный особым образом, он распускается в считанные секунды, превращаясь в крепкую длинную веревку.

Не скупились на добрые слова ребята в красочных открытках. И в письмах, написанных рукой первоклашки, и в трогательных посланиях школьников постарше и студентов чувствовалось искреннее желание подбодрить и порадовать защитников. «В своей новогодней стенгазете мы пожелали бойцам силы духа, крепости, здоровья, победы. Написали, что мы их любим, гордимся ими и верим в них», — рассказала студентка Чебоксарского профессионального колледжа имени Н.В. Никольского Снежана Иванова. «Участвуя в акции, мы тоже приобщаемся к происходящим событиям. Надеюсь, воинам будет приятно получить наши поздравления», — серьезно ответил ученик чебоксарской школы № 6 имени В.И. Чапаева Евгений Башкиров. «В нашей школе все — от учеников до педагогов — написали письма бойцам. Такие приветы из дома помогают поддерживать в солдатах боевой дух. А многие ребята в свои письма вложили небольшие талисманы на удачу», — добавили Максим Якимов и Дарья Юдина из школы № 45.

Новогодний гумгруз отправят по нескольким направлениям. Все организационные вопросы возьмет на себя фонд «П?рле». «Мы очень надеемся, что наше тепло и любовь передадутся ребятам на передовой. И, получив весточку из республики, они на минутку почувствуют, что мы всегда с ними, и они тоже в наших сердцах, и мы всегда молимся за них», — уверена руководитель фонда Наталия Колыванова.

Кстати

Республиканская акция «Дети — солдатам» проводилась в Чувашии с 11 ноября по 5 декабря по инициативе Главы региона Олега Николаева. Мероприятие охватило разные направления: это и письмо солдату, и новогодняя открытка, и изготовление оберегов «Храни меня, мой талисман…», и рисование стенгазет, и, конечно, сбор гуманитарной помощи. Все школы во всех муниципалитетах сразу же откликнулись. В Министерстве образования даже не ожидали такого единого порыва. Он исходил и от родителей, и от учителей и воспитателей, и, конечно, самих детей. Ребята поздравили бойцов с Новым годом, а самым лучшим пожеланием стали слова о том, чтобы они себя берегли. Сегодня организаторы благодарят родителей за правильное воспитание своих детей. Отдельное спасибо выражают учителям и воспитателям — они не только руководили процессом, но и вкладывали в это дело свою душу. Во многом именно они вели за собой других, чтобы к Новому году для наших ребят на передовой подготовить все необходимое.