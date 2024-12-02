Я есть. И я неопасен

Этот вирус могут получить младенцы с молоком матери и даже еще не родившиеся, в утробе. Под его прицелом находится молодежь, вступающая в пору любви. И даже пожилые не застрахованы. Главное здесь — профилактика. А тем, у кого уже есть диагноз, нужно научиться с ним жить. В Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова прошел первый республиканский форум «ВИЧ-инфекция: новые вызовы и стратегии ответа».

На фотовыставке, предварявшей форум, одним кадром и парой фраз очерчивались целые судьбы. Сюжеты полны одиночества. Человек в коконе из пластика, на берегу моря, в лесной беседке — один на один с миром… «Почему я?» — подпись под одной из фотографий. «В детдоме было еще несколько детей с ВИЧ. Мы были изгоями». «Я живу в своем выдуманном мире, потому что в этом тяжело». «У меня все те же планы. Но мы с мамой живем с «закрытым лицом». Особенно потрясла фотография Лианы — интересной девушки с ярким браслетом на руке. Ее жизнь оборвалась из-за страха быть отвергнутой. Она влюбилась и перестала пить таблетки, боясь, что парень оставит ее.

На самом деле ВИЧ — это просто диагноз. Такой же, как тысячи других — самых разных, сложных и не очень. Он не делает человека «плохим» или каким-то еще. Скорее, это в обществе что-то не так, если этим людям приходится пробиваться через отчуждение окружающих.

О «чуме XX века» в нашей стране услышали в середине 80-х годов — в мире только начали осознавать ее масштабы. А сегодня ВИЧ — уже не приговор. «Меняются подходы, совершенствуется терапия, современные препараты позволяют достичь длительной ремиссии, когда человек уже не является источником инфекции и может долгие годы вести полноценную жизнь», — отметил заместитель министра здравоохранения Чувашии Владимир Гладнев на форуме. А еще люди, осознающие экзистенциальные угрозы, горят ярче — активнее проявляют свои таланты, эффективнее используют свое время и всегда готовы помочь другим, особенно тем, кто столкнулся с такой же проблемой. Замминистра поблагодарил за организацию форума республиканский Центр СПИД.

На форум пригласили студентов, в том числе будущих врачей, в руках которых скоро окажется здоровье нации. В аудитории по определенным местам были разложены красные жилеты. Участники обсуждения надели их, и по залу побежала змейкой красная лента — международный символ борьбы со СПИДом, который можно увидеть на эмблеме Центра СПИД Чувашии. Это учреждение открылось в 1989 году. И с тех пор проблема под контролем. Многое изменилось: выросли возможности медицины и фармакологии, есть глобальная стратегия в области ВИЧ, ранняя диагностика. Даже на форуме можно было сделать экспресс-тестирование под присмотром квалифицированных медиков.

В 90-е годы более половины всех заболевших в стране составляли люди от 20 до 30 лет. Сегодня подавляющее число новых случаев — пациенты от 30 и старше. Каждый 27-й мужчина в возрасте от 40 до 47 лет — положителен. Около 95% вирусоносителей принимают ВИЧ-терапию. Статистику выдали на экране слайды. Немало любопытных цифр прозвучало в докладе главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции Минздрава Чувашии Татьяны Скрипиной. За 11 месяцев 2024 года в республике зарегистрировано 27,8 инфицированных на сто тысяч населения. В ряде муниципальных округов превышен средний показатель заболеваемости. Увеличивается доля женщин с положительным ВИЧ-статусом.

Актуальные вопросы поднимали на форуме другие специалисты. С программами благотворительного фонда «Нестрашно» молодежь ознакомила его основатель Светлана Изамбаева. Она спросила об ассоциациях, которые вызывает слово «ВИЧ». И вот ответы: «Страх. Неизвестность. Отвержение. Стыд». «А инфицированные люди живут с этими чувствами», — заметила Светлана Ростиславовна. И из этого эмоционального хаоса им надо выйти на позитив. Помогут ли окружающие или отпрянут, как от стигмы? Вот в чем вопрос. В аудитории повисла тишина.

Когда-то Светлана Изамбаева окончила в Чебоксарах экономический факультет Чувашской сельхозакадемии и организовала первую группу поддержки для ВИЧ-инфицированных. Она не понаслышке знает, насколько в таких ситуациях важна помощь. Эта женщина сумела создать даже судебный прецедент — добилась опеки и забрала из детдома своих братьев. Работы на этом поприще много. Сейчас, например, одна из задач — добиться возможности не бросать спорт для тех, кто посвятил ему жизнь и из-за диагноза лишился своей мечты.

В зал вышли и другие члены фонда «Нестрашно». Они не побоялись рассказать о себе. Марине — двадцать. Ее окружение дает ей возможность справляться с трудностями, развиваться и расти. «Такую атмосферу больше нигде не найдешь — там принимают тебя таким, какой ты есть», — улыбнулась девушка. А Олеся призналась, что нечасто выступает на публике. Она живет с официально поставленным диагнозом уже 16 лет — из своих 19-ти. А если точнее, вирус у нее с рождения — передался через грудное вскармливание. Выявили его, когда ей было три года. В фонде Олеся занимает позицию лидера. Проводит тренинги по профилактике в школах и колледжах. «Я хочу предостеречь, — обратилась она к молодежи в зале. — У вас есть возможность уберечь себя».

Все хотят быть любимыми и счастливыми. Но о средствах предохранения забывать нельзя. Это лучший метод профилактики. А если уже есть диагноз, то партнера лучше предупредить сразу и не лишать его права выбора. Так, как это сделала девушка с фотографии: «Привет, я Кристина! У меня ВИЧ». Несмотря на боль и печаль «говорящих» снимков, в них читается и главный посыл — надо жить! Серьезный недуг не перечеркивает мечты и планы.

Среди инфицированных много сильных людей. Потому что им приходится идти, преодолевая и диагноз, и предубеждения в обществе. В кадре — семья. Папа, мама и трое сыновей. Это фото подтверждает мысль о счастье, что живет в каждом. «Мы верим, что у ребят с ВИЧ все будет хорошо. Главное — помочь адаптироваться в этом мире. У них обязательно будут семья, дети, как в этой счастливой семье, где у папы ВИЧ, а у мамы и трех детей нет».

Фотовыставка (автор проекта — Марина Нагорова) побывала в Казани, Чебоксарах и за границей. Она приковывает взгляд и заставляет задуматься. В жизни у всех случаются разные обстоятельства. Каждый преодолевает свои трудности. Люди могут протянуть руку помощи друг другу. «Я всегда мечтал быть врачом. И буду. Несмотря на ВИЧ» — слова под снимком вселяют уверенность. А вот открытая дорога — шпалы, электроопоры и бесконечная даль впереди. «ВИЧ — мой путь. Я с ним навсегда». В этом снимке нет отчаяния. Напротив, есть перспектива. И это действительно так. Дорогу осилит идущий, несмотря на препятствия.

Кстати

Правительство Чувашии выделило из резервного фонда 4,5 млн на диагностику ВИЧ.

Эти средства направят на закупку современных диагностических материалов для мониторинга развития ВИЧ-инфекции и оценки эффективности антиретровирусной терапии.

Деньги Минздрав Чувашии предоставит Республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.