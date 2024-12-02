В чистоте, а не в обиде должна жить наша планета

Именно этому учат детей Чувашии в «Зеленой школе». О проекте и работе экотренеров рассказала директор АНО «Чистая Эко Среда» Александра Блинова.

— Сейчас наш проект называется «Зеленая школа 2.0». Это уже вторая версия школы. Первая была в прошлом учебном году, и занимались мы тогда с учениками младших классов. Теперь работаем с учащимися 6-8-х классов. Исходя из возраста детей, и задачи ставим разные. В прошлом году основная цель была — просто познакомить ребят с некоторыми законами природы и объяснить, почему, например, нужно сортировать отходы, какие экопривычки стоит в себе воспитывать, чем можно помочь природе.

В этом году ребята у нас постарше, поэтому, кроме общих природоохранных знаний, мы даем им возможность поучаствовать в разного рода экологических мероприятиях, попробовать себя в роли эковолонтеров.

«Зеленые» уроки

Но это будет уже во втором полугодии. Пока мы провели в наших подшефных школах по три урока. Первый, как и у младшеклассников, был посвящен самопознанию. Ребята вспомнили, какие экопривычки у них уже есть (например, выключать свет, когда выходишь из комнаты) и какие стоит в себе развить.

Кстати, все уроки в «Зеленой школе» проходят в игровой форме. У нас много наглядных пособий, которые позволяют детям «включиться» в эту, в общем-то, непростую тему. Мы раздали школьникам специальные рабочие тетради — своего рода шпаргалки, где много полезных записей уже есть, но и свои можно добавить. После каждого урока просим ребят выполнить домашнее задание. Так, после первого занятия нужно было сделать фотографии своей новой экопривычки.

Второй урок полностью посвятили переработке пластика. Мы изучали технологии. Процесс превращения пластиковой бутылки в ПЭТ-волокно или старой зубной щетки в новую ручку — это интересно любому ребенку. А из крышечки можно сделать, например, красивый значок. После этого урока мы просим ребят совершить новый экопоступок. В этот раз они должны сдать вторсырье на переработку: пластиковую бутылку или крышечку от нее.

Ну а третий урок у нас посвящен бережному природопользованию. Его мы проводим вместе с Присурским заповедником. Знакомим ребят с основными законами природы, которые в прошлом веке сформулировал Барри Коммонер. Объясняем, что в окружающей среде «все связано со всем».

На третьем же уроке мы обязательно проводим мастер-класс. С младшими детьми готовили в прошлом году фирменные экомешочки, расписывали их — очень красиво получилось. Ну и детям это память о наших занятиях. С ребятами постарше из макулатуры мы делаем бумагу. Надо видеть глаза детей, когда они берут в руки бумажный листок, еще мокрый, который только что сделали сами. Третья «домашка» — сдать макулатуру. Они ведь теперь понимают, для чего это нужно и сколько деревьев можно спасти.

От теории к практике

И все-таки самое интересное, на мой взгляд, начнется после Нового года. Ребят ждут стажировки в пяти экологических проектах и организациях. У нас, например, в «Чистой Эко Среде», мы покажем, что такое раздельный сбор отходов, научим их сортировать. Школьники смогут помочь взрослым волонтерам в работе акции по раздельному сбору отходов «Экомаршрутка». В выходные (по графику) она ездит по разным районам города и собирает отходы, которые приносят добросовестные чебоксарцы и новочебоксарцы. Тот же пластик, макулатуру, сломанную бытовую технику мы собираем раздельно и отвозим на переработку.

Второй проект называется «Экодвор». Это маленький экологический праздник, который можно провести во дворе, в школе, то есть в любом местном сообществе. Есть определенный алгоритм, по которому он проводится. Во время стажировки в этом проекте ребята познакомятся с координатором и попробуют либо сами провести такой праздник, либо принять в нем участие.

Еще одна организация, в которой дети смогут попрактиковаться, — заповедник «Присурский». Коллеги занимаются с детьми экопросвещением в сфере природоохраны. С этим партнером, считаю, нам очень повезло. Как, впрочем, и с благотворительным фондом «Сокол» (многие знают его под именем «ЧебДобро»). Там дети увидят, как вещи (одежда, обувь, бытовая техника) обретают вторую жизнь. Не только увидят, но и помогут принять вещи, рассортировать и упаковать для отправки малообеспеченным семьям.

Ну и пятая стажировка связана с игровыми механиками в экопросвещении — это «Чистые игры». Познакомим ребят с правилами игры-субботника. Ведь в апреле мы снова планируем их проводить, а школьники смогут стать волонтерами-организаторами. Обычно мы проводим «Чистые игры» в окрестностях Чебоксар — очищаем территорию от стихийных свалок и мусора. Соревнования там самые разные. Например, чья команда соберет больше всех мешков с мусором.

Есть еще один проект, который входит в наш сортировочный, самый первый. Это — «Добрые крышечки». Идея хороша тем, что кроме экологической направленности преследует еще и благотворительные цели. Дело в том, что деньги за крышечки, сданные на переработку, идут на покупку колясок, вертикализаторов, аппаратов ИВЛ и других полезных вещей для детей-сирот с инвалидностью. Это вдохновляет и ребят, и нас, взрослых.

Финальной точкой в обучении должен стать День осознанных действий — экофестиваль в школах. Здесь дети смогут применить все те знания и умения, которые приобрели за время стажировок. Вообще-то такие Дни мы проводим и в городском масштабе. Как правило, чебоксарцы довольно активно участвуют в экофестивалях.

Формируем экологичное мышление

Может показаться, что у нас учатся только ребята, живущие в Чебоксарах. Однако это не так. Да, в столице Чувашии участие в проекте «Зеленая школа 2.0» принимают пять школ — чебоксарцев больше всего. Но есть у нас подшефные и в других городах и селах республики — по одной школе в Новочебоксарске, Козловке, Ядрине и в Моргаушах. В общей сложности у нас сейчас 820 учеников.

Но мы понимаем, что отсев неизбежен, ведь те же стажировки дети будут проходить по желанию. Да и домашние задания пока выполнили не все, к сожалению. Хорошо, если до окончания обучения в «Зеленой школе 2.0» дойдут процентов 15 (это мой пессимистичный прогноз).

Однако нас это не сильно расстраивает. Во-первых, подростки получили информацию, а дальше… Они достаточно взрослые, чтобы самостоятельно принять решение. Во всяком случае, мы предоставили им такую возможность — сформировать экологичное мышление. Абсолютно все ее получили.

Ну а те, кто дойдет с нами до финиша… Мы рассчитываем, что лет через 10 они станут активным звеном нашего общества, будут менять мировоззрение граждан, взгляд на природу и отношение к ней. Я в это верю. И не только я. Иначе наш проект не поддержал бы Фонд президентских грантов, на средства которого, собственно, мы и учим детей беречь свою планету.

Записала Ольга Резюкова