Для «ястребов» не существует авторитетов

Чебоксарцы сражались с командой олимпийского призера

Противостояние между «Чебоксарскими Ястребами» и «Десной» из Брянска в высшей лиге вызвало повышенный интерес поклонников игры в оранжевый мяч как минимум из-за одного факта. В столицу Чувашии в качестве играющего президента брянского коллектива приехал бронзовый медалист Олимпиады в Лондоне, многократный чемпион России и Единой лиги ВТБ, чемпион Евролиги Виталий Фридзон.

«Ястребы» серьезно готовились к предстоящим поединкам. Дело не только в звезде отечественного баскетбола. В первую очередь подопечные играющего тренера Антона Богдана стремились порадовать родных болельщиков победами в заключительной домашней серии уходящего года. Кстати, из стана соперников поединок с «Чебоксарскими Ястребами» стал принципиальным для Даниила Глазова, игравшего за наш клуб два года назад.

Интересные сюжетные линии вокруг матчей сказались на зрителях. Во время первого поединка на трибунах площадки в Центре маунтинбайка не было свободных мест. Болельщики наблюдали за перипетиями встречи даже из не самых удобных ракурсов для просмотра.

Практически со стартового вбрасывания команда под руководством Антона Богдана завладела инициативой. Нужно сказать, что Антон Анатольевич не был заявлен на первый матч и полностью сосредоточился на управлении игрой с тренерской скамейки.

Конечно, мастерство Виталия Фрид-зона проявлялось — он разгонял атаки ювелирными передачами, обыгрывал оппонентов на опыте, но скорости 39-летнему ветерану порой не хватало. В одном из моментов баскетболист Иван Васильев так мощно заблокировал бросок Фридзона, что даже зрители на трибунах ахнули. На протяжении встречи чебоксарцы превосходили гостей из Брянска практически по всем главным компонентам игры. А после дальнего попадания нашего центрового Сергея Жулькова все вопросы о победителе были сняты. «Ястребы» выиграли 82:55.

В свою очередь, вторая игра началась совсем не по сценарию хозяев. В первой четверти игроки «Десны» уверенно комбинировали, Фридзон вел команду к победе. Отрыв спортсменов из Брянска достигал 13 очков, но подопечные Антона Богдана (он уже играл) вовремя проснулись. Особенно усердствовал в атаке разыгрывающий Евгений Новоселов, набравший 22 балла.

ЕВГЕНИЙ НОВОСЕЛОВ,

игрок «Чебоксарских Ястребов»: «Мы очень рады двум победам над «Десной». Наша команда отлично сработала — хорошее движение мяча в атаке, поймали свой бросок. Я уважаю Виталия Фридзона — приятно было поиграть против него. Для нашей команды начало сезона выдалось не очень удачным. Сейчас хотим закрепиться в середине турнирной таблицы».

Доминирование на обеих сторонах площадки чебоксарцев продолжалось во второй и третьей десятиминутках. Наша команда победила 72:63.

Нужно отметить, что Виталия Фридзона сразу после финального свистка и первого, и второго матчей окружили толпы болельщиков. Виталий Валерьевич никому не отказывал в автографе и со всеми фотографировался. Возможностью сделать снимок на память с призером Олимпиады воспользовались и баскетболисты «Чебоксарских ястребов».

«Приятно, что поклонники помнят меня, узнают. Для меня главное, что я оставил кусочек себя в баскетболе, всегда выкладываясь на 100% в матчах за ведущие клубы страны и сборную России. Мне очень хочется, чтобы дети не только в Брянской области, но и по всей России любили и играли в баскетбол, — подчеркнул Виталий Фридзон в интервью корреспонденту «СЧ». — Я впервые в Чебоксарах, и за короткое время не успел изучить достопримечательности города. Надеюсь, это мне удастся в следующий раз».

По словам Виталия Фридзона, совмещать должность президента клуба и игру в баскетбол — непросто. «Я сейчас нахожусь в новой для себя ситуации. Нужно успевать тренироваться с командой, решать организационные вопросы. Конечно, помогает генеральный директор Сергей Сиволоб, — сказал Виталий Фридзон. — Сейчас в Брянской области построили отличный зал на 5,5 тысячи зрителей, в котором мы играем».