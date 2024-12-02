До лета коммуналку платим по-старому

В России готовятся к повышению тарифы на оплату коммунальных услуг, Чувашия не станет исключением

Исполняя распоряжение Правительства РФ от 15 ноября, руководство республики запланировало индексацию тарифов на 2025 год. Важно отметить, что согласно Указу Главы Чувашии Олега Николаева плановое изменение произойдет с 1 июля, в январе 2025 года увеличивать размер оплаты не будут.

При изучении нормативных документов сразу бросается в глаза то, что по десяти муниципалитетам республики изменение платы граждан не превысит показатель в 10,7 %. В 11-ти оно будет варьироваться от 10,8% до 15,4%. В Чебоксарах и Новочебоксарске оплата коммунальных услуг повысится с 1 июля 2025 года не более чем на 13,5% к уровню декабря 2024 года.

Причин у очередного и давно ожидаемого роста тарифов много. Например, увеличение ключевой ставки Центробанка и связанный с этим мультипликативный экономический эффект. Выросли и цены на топливо для выработки энергии. Именно рост стоимости энергоресурсов на федеральном уровне и называется основной причиной.

Говоря о Чебоксарах и Новочебоксарске, важно вспомнить о соглашениях с едиными теплоснабжающими организациями. Благодаря договоренностям ресурсоснабжающие компании этих городов применяют иные цены, которые значительно ниже предельных, установленных Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам: фактически цены на тепло вырастут с 1 июля не более чем на 14,4% в Чебоксарах и на 13,9% в Новочебоксарске.

В итоге жители Чувашии могут спрогнозировать свои будущие затраты. С 1 июля, например, по электроэнергии, при потреблении до 3900 кВт*ч в месяц, тарифы для горожан в домах, необорудованных электроплитами, составят 4 рубля 96 копеек (+12,5%). При наличии электроплиты и для жителей сел тариф традиционно ниже — 3 рубля 47 копеек (+12,3%).

Называется и прогнозная цена на газ с 1 июля 2025 года — 8 рублей 16 копеек (увеличение на 10%). Плата за обращение с отходами вырастет на 5%, подсчитать итоговую сумму потребители смогут сами. Так, в многоквартирных домах будут платить 62 рубля 73 копейки. Платеж с учетом льготного тарифа для жителей частных домов в деревнях составит 60 рублей 9 копеек.

Как отметил в комментарии «Чувашинформ» руководитель региональной Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Сергей Егоров, при утверждении новых показателей соблюдался важнейший принцип — обеспечение доступности тарифов для жителей.

«Например, по итогам октября 2024 года цены на коммунальные услуги в Чувашии сложились ниже, чем в других регионах ПФО. В республике самые низкие тарифы на вывоз ТКО среди 14 субъектов Приволжского округа. По оплате отопления, холодного водоснабжения и газа наш регион на предпоследней позиции в округе. По электричеству — на третьем месте снизу, по тарифам на горячую воду мы занимаем шестую строчку снизу среди соседей по ПФО», — проинформировал Сергей Егоров.

Также нужно отметить, что в Чувашии все меры социальной господдержки по оплате жилищно-коммунальных услуг для всех групп населения сохраняются и в следующем году.