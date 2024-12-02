Результаты спортивных матчей и соревнований

БАСКЕТБОЛ. «Чебоксарские Ястребы» в высшей лиге на домашнем паркете обменялись победами с «Русичами» из Курска. Первую встречу подопечные Антона Богдана выиграли 89:69, а во второй уступили — 63:82. В турнирной таблице чебоксарцы занимают седьмое место.

В свою очередь, в аналогичном чемпионате у женщин «ЧГУ-Атланта» в гостях дважды обыграла аутсайдера турнира «Платов» (Ростов-на-Дону) — 80:49 и 76:58. Команда Никиты Иванова располагается на второй строчке турнирной таблицы.

ПАУЭРЛИФТИНГ. Сборная Чувашии отлично выступила на чемпионате и первенстве ПФО, которые завершились в Йошкар-Оле. По итогам первенства округа в разных возрастных категориях наши земляки взяли шесть золотых, две серебряные и две бронзовые награды, сообщили в республиканском Минспорте. В рамках чемпионата ПФО представители республики завоевали «золото», «серебро» и «бронзу».

САМБО. Спортсмены из Чувашии завоевали три медали финала гран-при в Казани. Среди женщин в весовой категории до 50 кг первое место заняла Татьяна Федорова, а замкнула пьедестал почета София Емелюкова. У мужчин в весе до 88 кг «бронза» на счету Ильи Алексеева.

ХОККЕЙ. Новочебоксарский «Сокол» на выезде выиграл две встречи у «Липецка» в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ). Поединки завершились со счетом 3:2 и 6:1. Благодаря победам подопечные Егора Карпа переместились на пятое место в турнирной таблице. Примечательно, что команда из Липецка за 18 матчей не набрала ни одного очка.