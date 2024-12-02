Девушка, обокравшая своего клиента после свидания, оказалась вовсе не девушкой

Случайное рандеву немолодого чебоксарца имело неожиданные во всех смыслах последствия. В кафе мужчина познакомился с девушкой, которая не возражала против продолжения общения в более интимной обстановке. Пара отправилась на съемную квартиру, а поутру загулявший работяга обнаружил, что подруга не ограничилась суммой, которую он ей заплатил, а забрала из кармана еще 10 тыс. рублей. Денег было жалко, и горожанин отправился в полицию, писать заявление. Тогда бедняга еще не знал, какие открытия его ждут.

Девушка без комплексов обманула потерпевшего не только с деньгами. Как установили оперативники отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Чебоксары, кражу совершил… молодой человек, предпочитающий носить женскую одежду и аксессуары. Правда на допрос, ранее неоднократно судимый житель республики, при полном параде явиться не рискнул, но вину признал, причиненный ущерб возместил.

Однако морального удара, нанесенного жертве преступления, это не смягчило. Как только стали всплывать подробности их знакомства, незадачливый кавалер готов был провалиться сквозь землю вместе со своим заявлением и оправдывался, что ничего не помнит. Хотя, судя по всему, свидание для него стало незабываемым…