От тренировок до выступлений на большой сцене

С каждым годом в Чувашии все больше людей старшего поколения занимается физкультурой и спортом. В регионе создаются необходимые условия для приобщения бабушек и дедушек к активному образу жизни. Недавно республиканской Федерацией акробатического рок-н-ролла под руководством Оксаны Вербиной был реализован первый этап проекта «Яркое долголетие — в наших руках!».

Всего в мероприятиях участвовало 70 жителей Чувашии пенсионного и предпенсионного возраста. Занятия проходили на площадках в Чебоксарах, Новочебоксарске и Цивильске. Пожилые люди ознакомились с программой, включающей три лекции и мастер-классы. Они изучили концепцию «Я — физическое, Я — духовное, Я — социальное», раскрытую Оксаной Вербиной, психологом-консультантом Наталией Шиловой, а также Галиной Алексеевой.

По мнению руководителя Федерации акробатического рок-н-ролла Чувашии, эксперты привнесли уникальный взгляд на важность гармонии внутри личности и значимость трех составляющих. «Проект направлен на то, чтобы каждому участнику нашлось занятие по интересам. Вместе мы сделаем жизнь пенсионеров насыщенной, яркой, активной и позитивной. Важно помнить, что активное долголетие — это не просто здоровье, а качество жизни, которое мы можем создать сами», — считает Оксана Вербина.

На следующем этапе проекта запланированы мероприятия, направленные на физическое развитие и реализацию творческого потенциала пенсионеров. Они будут заниматься акробатическим рок-н-роллом два раза в неделю в современных спортзалах. Также предусмотрен культурный досуг с посещением театров и выставочных центров. У людей старшего поколения появится возможность выступить с танцевальными номерами на большой сцене, а также принять участие в фестивалях «Активное Долголетие».