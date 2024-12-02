Из Донбасса — в Буртасы

Они переехали в Россию 10 лет назад, когда поняли, что несогласных с киевским режимом будут унижать, ограничивать в правах и карать за одно лишь желание разговаривать на родном русском языке. Пришлось бросить все нажитое и начать новую жизнь в Чувашии.

Супруги Владимир и Наталья Барановы — уроженцы города Константиновки, что в 55 км от украинского Донецка. Они с детства росли на одной улице и знали друг друга. После окончания школы Володя стал работать плавильщиком на местном металлургическом комбинате, а Наташа выучилась на портниху в Донецке. Со временем молодые поженились, завели свое хозяйство, а скоро родился сын Никита…

В 2014 году жизнь многих украинцев в корне изменилась. Бандеровцы под подстрекательством НАТО вновь подняли головы. После того как жители восточных областей выразили свое несогласие с официальной политикой Киева, танки ВСУ ворвались в эти регионы, неонацисты стали наводить свои порядки и угрожать местным жителям расправой за неподчинение, требовать от них забыть русский язык.

Вот что о событиях 2014 года рассказывает Наталья Баранова: «Недалеко от нашего дома на дороге, ведущей в Часов Яр, стоял блокпост ополченцев. Мы — местные жители — часто носили им горячее питание, чтобы хоть как-то поддержать. Помню, утром 2 мая прилетели два вертолета с десантниками ВСУ на борту. Первый успел высадить вооруженных боевиков, второй, встретив яростное сопротивление, не смог «разгрузиться» и улетел. Завязался такой страшный бой, что женщинам, старикам и детям пришлось прятаться в подвалах. С тех пор обстановка с каждым днем только накалялась.

Но даже в такой опасности люди хотели жить, мечтали о простых радостях. Как-то под обстрел попал свадебный кортеж, который ехал возложить цветы в облюбованном молодоженами месте — живописном селе Журавка. За рулем одной из свадебных машин был мой брат Сергей. Ему чудом удалось уцелеть под шквальным огнем.

Брат, как и супруг, трудился плавильщиком меди на металлургическом комбинате. Когда начались бои, предприятие закрылось, и сотрудники остались без работы. О том, что люди бедствуют, через интернет узнало руководство Вурнарского филиала Чебоксарского кабельного завода — производство тогда нуждалось в таких специалистах и предложило нашим мужчинам приехать в Чувашию. В начале 2015 года муж, брат и сын Никита выехали в Россию. Я осталась с матерью Володи, ведь мы еще не знали, смогут ли они добраться и устроиться. Как только супруг сообщил, что все хорошо, стала собирать вещи. Правда, мама следовать в столь опасный путь отказалась, она пообещала присоединиться к нам потом, когда мы обживемся на новом месте.

В городе Изюме наш автобус задержали на украинском блокпосту. Боевики учинили досмотр, и я снова ощутила дыхание смерти. ВСУшник, не найдя при мне украинского паспорта, стал придираться, оскорблять, затем выволок на улицу и велел выбирать, как я хочу умереть — от пули или быть повешенной. Казалось, что это мои последние минуты. И тут он стал требовать денег за мою свободу. За 500 гривен, больше у меня не было ни гроша, отпустил.

Только когда пересекла российско-украинскую границу и встретилась с мужем, я смогла вздохнуть спокойно. Страх остался позади. В Чувашию добрались благополучно. Нас радушно встретили, мужчины устроились на работу. Руководство завода помогло нам купить дом в деревне Буртасы, и жизнь пошла своим чередом.

В 2018 году Никиту проводили в армию. А когда он отслужил, начал трудиться на том же заводе, что и отец. На предприятии заметили усердие сына и направили его на заочное обучение по профильной специальности в Чувашский госуниверситет. Сегодня Никита уже на четвертом курсе. В перерывах между сессиями продолжает работать в цехе вместе со своим дядей Сергеем.

Однако события на Украине, переживания серьезно подорвали здоровье мужа, у него случился инфаркт, и работу на заводе пришлось оставить. Все мечтаем привезти домой маму, но пока Константиновка в руках неонацистов…»

По словам буртасинцев, переселенцы из Донбасса — открытые душевные люди. Радует, как семья обустраивается. На своем участке Барановы возвели многостойловый коровник наподобие мини-фермы, держат буренок. По договору с молочным заводом каждый день поставляют предприятию до ста литров свежего молока. Все работы домочадцы выполняют сами, никого не нанимая.

Вот такая трудолюбивая семья донбассцев обрела новую жизнь в Буртасах. Для многих односельчан Барановы — пример. В этом году Владимир и Наталья отмечают юбилеи: обоим исполняется по 50 лет. Заветное желание на двоих одно — освобождение российскими войсками малой родины и воссоединение семьи.

Геннадий Иванов