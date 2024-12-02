ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент Российской Федерации:

«Магистральный ответ на инфляционный вызов, безусловно, именно основной, магистральный ответ, заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение своего производства, расширение мощностей, вкладывается в стройку, в покупку оборудования, в проекты развития.

В этой связи прошу Правительство четче расставить приоритеты в мерах поддержки, которые оказываются отраслям из федерального бюджета, а также продолжить донастройку нормативной базы, снимать избыточные административные барьеры для работы бизнеса.

Все эти механизмы должны в первую очередь работать на расширение выпуска продукции, на открытие производств, на укрепление технологического суверенитета России».