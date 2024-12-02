Монумент Матери-Покровительницы занимает шестое место в голосовании по выбору символа для тысячерублевой купюры

Лидерство удерживает теплоход на подводных крыльях «Метеор». На середину дня 4 декабря у него было 53580 голосов.

До второго места дошел памятник Салавату Юлаеву в Уфе (44427), третье по промежуточным итогам опроса получил автомобильный мост через Волгу в Саратове (18605). На четвертом, пятом и шестом местах — Дворец земледельцев в Казани (8320), Жигулевская ГЭС (6745) и монумент Матери-Покровительницы в Чебоксарах (5913).

Голосование продлится до 12 декабря.

В списке — 25 символов, олицетворяющих Приволжский федеральный округ. Это достопримечательности, которые имеют культурную и историческую значимость для всей страны. Самые популярные символы используют при разработке дизайна оборотной стороны купюры. На лицевой будет изображен Нижний Новгород.