Подспорье для бойцов и их семей

Поддержит и фонд, и социальный центр

За справкой, подтверждающей статус участника СВО, теперь можно обратиться к специалистам Военно-социального центра Минобороны России напрямую. Его представительство открылось в Чебоксарах на базе Чувашского филиала государственного фонда «Защитники Отечества».

Напомним, главный офис военного центра, занимающегося поддержкой действующих военнослужащих и членов их семей, заработал в Москве с 1 июля. Но не у каждого есть возможность приехать в столицу, чтобы решить какой-то вопрос. Поэтому по всей стране стали создаваться представительства, в том числе и в Чувашии. И подыскивать отдельную площадку для размещения ВСЦ не пришлось: удобным пространством поделился филиал «Защитников Отечества». Такое сотрудничество только на пользу — проблемы будут решаться гораздо быстрее.

«Таким образом мы выстраиваем более эффективную и комплексную систему поддержки участников спецоперации, — сказал Глава Чувашии Олег Николаев после осмотра новой площадки. — Помимо фонда у нас работают координационные центры по поддержке героев СВО и их домочадцев. Все эти институты должны взаимодействовать: если поступил сигнал от семьи военнослужащего, необходимо сразу же по своим направлениям, в том числе в рамках социальных паспортов для мобилизованных, его отработать».

По словам руководителя Чувашского филиала фонда «Защитники Отечества» Елены Зайцевой, представительство ВСЦ будет оказывать содействие бойцам, их семьям, военным пенсионерам. Сотрудники центра проинформируют о причитающихся льготах и выплатах, подскажут, какие бумаги оформить. Помогут родственникам и в поисках участника спецоперации, если от него не было вестей более одного месяца, — у центра налажены связи со всеми военными госпиталями. «Бесшовное» взаимодействие поможет оперативно и эффективно откликаться на запросы людей», — подчеркнула Елена Зайцева.

Поинтересовался Глава республики и работой филиала фонда. К слову, он существует полтора года. За это время социальные координаторы приняли более 21 тыс. обращений, большинство из них решены, остальные вопросы остаются на контроле. Расширился и спектр услуг: специалисты помогают организовать для участников СВО медицинскую, социальную, психологическую помощь, юридическую поддержку и сопровождение.

В этом году в филиал поступило мультисенсорное оборудование — аппаратно-программный комплекс с виртуальными очками для выявления у обратившихся посттравматического стрессового расстройства. По словам специалистов, по статистике около 30% возвращающихся бойцов сталкиваются с такими проблемами, им требуется помощь медиков. Остальные, хоть и не нуждаются в психологической коррекции, тоже испытывают большой стресс. Как раз они могут пройти терапию по стабилизации эмоционального состояния, доступна она и для родных наших воинов.

Приходят в филиал фонда и для того, чтобы поделиться радостью. У «отпускника» из Канашского округа с позывным «Броня», удостоенного недавно медали Суворова, родилась дочь. «Когда ты в зоне боевых действий, по-настоящему начинаешь ценить жизнь, семью», — признался молодой отец. Фонд, по его словам, как маяк — здесь всегда выслушают, направят, подскажут, как справиться с трудностями.

Признательна за поддержку «Защитникам Отечества» супруга мобилизованного и мама троих сыновей Регина Абулкина из Чебоксар. «Как только открылся филиал, сразу пришла сюда. Социальные координаторы все разъяснили мне по мерам поддержки, положенным льготам на жилищно-коммунальные услуги и другое. Стараюсь не пропускать здешние встречи для жен участников спецоперации: ведь когда ты не одна, постоянно общаешься, тогда и ждать легче. Муж уже два года на СВО. Старший сын у меня отслужил армию, остальные мальчишки — пока школьники, средний занимается каратэ, участвует в соревнованиях, а младший ходит в художественную школу, планирует стать архитектором. Кстати, этим летом так совпало, что сын вернулся из армии, а супруг получил государственную награду — орден Жукова», — поделилась радостью Регина Борисовна.