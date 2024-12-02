Наша семья купила земельный участок, у которого не было забора. При установке ограждения возник спор с соседями. Они утверждают, что мы поставили столбы частично на их территории. Как узнать, где проходит граница земельного участка и как правильно установить забор, чтобы уладить разногласия с соседями?

Николай Артемьев, Чебоксары

На вопрос отвечает начальник отдела регистрации земельных участков Управления Росреестра по Чувашии Наталья Павлова:

— В первую очередь нужно узнать, устанавливались ли ранее границы данного участка. Если да, то можно изучить межевой план и сверить контур на местности. Однако, самостоятельно разобраться, где же на самом деле проходят границы участка, бывает достаточно сложно.

В таком случае, чтобы точно определить местоположение границ земельного участка, можно обратиться к кадастровому инженеру. С помощью геодезического оборудования он определит границы земельного участка на местности, поставит межевые знаки. Такая процедура называется «вынос границ в натуру». Установленные знаки будут служить ориентиром при возведении забора.

Если межевание на участке не проводилось, то здесь требуется установка границ. Это более сложные работы. В этом случае кадастровый инженер в обязательном порядке будет согласовывать смежные границы с соседями, тем самым они тоже будут знать, где пройдет граница между участками. Собственнику земли выдадут межевой план в электронном виде и также установят на участке межевые знаки. Установленные границы нужно будет внести в Единый государственный реестр недвижимости. Для этого нужно обратиться с диском в МФЦ и передать данные в Росреестр.

Если у ваших соседей границы участка не установлены, то вы можете заказать комплексное межевание.

Определение границ участка на местности поможет спланировать, где построить дом и баню, поставить теплицу или беседку, исключит возникновение земельных споров. Перед началом строительства изучите строительные и санитарные нормы. Помните, что нужно учитывать расположение не только своих построек, но и соседских. А опоры для забора нужно вкапывать, не выходя за пределы своего участка.