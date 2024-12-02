ВЛАДИМИР ДОБРОХОТОВ,

глава города Чебоксары:

«Город Чебоксары победил во Всероссийском конкурсе «Города для детей — 2024». Опыт Чебоксар по вовлечению детей и подростков в мероприятия историко-патриотической направленности, оказание помощи ветеранам получил высокую оценку федеральных экспертов в номинации «Мы помним!». Для нас это очень значимая победа. В юбилейный для Чебоксар год состоялось множество событий, которые органично были увязаны с патриотическими мероприятиями для детей и подростков. Прививая любовь к родной земле, мы выстраиваем тесную связь детей и подростков со своими корнями и окружающим миром, учим уважать и ценить свою и чужие культуры и прикладывать все силы к развитию и процветанию родного города, Чувашской Республики и нашей великой страны!»