Сотрудника спасательного ведомства из Чувашии признали «Героем по призванию»

«Мы делали свою работу»

Для начальника отдела Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Чувашии Сергея Аршинова поэзия — такая же родная стихия, как и вода. С помощью рифмы Сергей Вячеславович умеет рассказывать о правилах безопасности так, что они обязательно оставляют след и в сердце взрослого, и в памяти ребенка. Аршинов — автор трех поэтических сборников, в том числе для незрячих. Он ведет программу для детей на Национальном радио «Путешествие в страну безопасности», для которой сам пишет сказки, стихи, загадки и тексты для песен, его часто можно увидеть в школах и детсадах. А недавно Сергея Аршинова и еще трех жителей Чувашии отметили на межрегиональной народной премии «Время героев» в Мордовии. Водный инспектор стал победителем в номинации «Герои по призванию».

Главная помощница — рифма

Сверкающий, как золото, камень пирит будто рассекает земную твердь — такую необычную статуэтку, символ преодоления и внутренней силы, вручили каждому обладателю премии «Время героев». С ней Сергей Аршинов пришел в редакцию «СЧ». Для Сергея Вячеславовича эта награда особенная — на сцене он получил ее из рук Героя России Дамира Юсупова, сумевшего в 2019 году совершить аварийную посадку в кукурузном поле и сохранить жизни 233 пассажиров.

После церемонии Аршинову даже удалось немного пообщаться со знаменитым пилотом. На память о встрече Юсупов, к слову, выпускник юрфака ЧГУ имени И.Н. Ульянова, подписал открытку с изображением своего самолета. «Очень приятно было принять награду именно от него. Простой, открытый человек. Настоящий герой», — поделился своими впечатлениями от знакомства наш собеседник.

Для самого же Сергея Аршинова победа в номинации стала полнейшей неожиданностью. «Себя героем я не чувствую. Меня нашла «ВКонтакте» член поискового отряда «Георгиевская лента» Алена Захарова. Поначалу я думал, что это она участвует в конкурсе и хочет про меня написать, чтобы отправить работу. Согласился помочь. Смотрю, люди стали голосовать под моей фотографией, а потом мне позвонили и пригласили на награждение», — рассказал он.

Как позже объявили на сцене, награды сотрудника МЧС из Чувашии удостоили за спасение людей и обширную работу на страже жизни и здоровья. В частности, особо выделили уникальную в России радиопередачу «Путешествие в страну безопасности». Эту программу, которая, к слову, выходит уже почти три года, Сергей Аршинов готовит к эфиру вместе с творческой бригадой радиожурналистов и сотрудников ГУ МЧС России по Чувашии, а также с соведущей — школьницей Настей Нягиной. Скоро выйдет уже сотый выпуск. Темы авторы поднимают самые разные, в зависимости от сезона: недавно, например, говорили, как не заблудиться в лесу, отправляясь по грибы.

«Я всегда считал, что надо мыслить креативно, не как все, работу выполнять не по шаблону. Если памятка, то в стихах, если предупреждение — то запоминающееся», — утверждает Сергей Аршинов.

А порою строчки у него рождаются как крик души. Как однажды, после череды трагедий на Волге этим летом в районе Центрального пляжа, когда с разницей в несколько дней прямо под знаками «Купаться запрещено» утонули трое подростков. В один из тех дней Сергей Аршинов был в патруле. Вернувшись домой поздно вечером после трудного дежурства, он на эмоциях на первом попавшемся клочке бумаги накидал: «На этом месте тонут дети. За это взрослые в ответе». Стих потом Аршинов прочитал рядом с теми самыми запрещающими табличками — эмоциональный видеоролик сразу нашел отклик в соцсетях…

По своему опыту сотрудник МЧС знает, что такие памятки в стихах хорошо воспринимают не только дети, но и взрослые. Будь то владельцы маломерных судов или рыбаки — автору удается достучаться до каждого. «Жить без правил нам нельзя, как на речке без язя», «Пьяных, знай, вода не любит — запросто тебя погубит», «Уважай инспекторов маломерных всех судов. За тебя они горой, если встретишься с бедой» — так, ненавязчиво и с юмором, он поучает судовладельцев вовремя проходить техосмотр, не забывать про жилеты для каждого человека на борту в соответствии с весом или не перегружать лодку.

Узнают взрослые и дети

Работы сотрудникам ГИМС хватает в любое время года. Не успел закончиться купальный сезон, как они уже приступили к профилактике предотвращения бед на первом обманчивом льду. Стараются посетить все школы республики, а для учеников из дальних уголков региона проводят онлайн-занятия.

«Живые» уроки — очень необычные: инспекторы с ребятами выходят на водоемы, делают лунки, чтобы показать, какой толщины и структуры бывает лед, наглядно объясняют, как пользоваться средствами спасения, отрабатывают навыки в бассейнах. По инициативе Центра ГИМС совместно с добровольцами также организованы спасательные соревнования для детей «Ильинская волна». Ребята учатся управлять лодкой, оказывать помощь утопающему, правильно подавать круги и другие спасательные средства. Активно участвуют дети и в конкурсе рисунков «Лед и пламя» от МЧС и добровольцев, посвящен он правилам поведения на воде и пожарной безопасности.

Порою такие мастер-классы становятся для детей настоящими уроками жизни — они получают очень важную информацию. Иной раз и родители признаются, что о многом услышали впервые. Одни открывают для себя правила надевания спасательного жилета, другие с удивлением узнают, что, оказывается, без этого средства на воде делать нечего.

Даже к самым непослушным ученикам Сергею Вячеславовичу, словно опытному педагогу, удается найти подход. «Нужно, чтобы детям было интересно, — подмечает Аршинов. — Стараюсь со всеми найти общий язык. У меня был случай: проводил беседу с несовершеннолетними правонарушителями. Ребята, сами понимаете, какие, меня даже предупредили на всякий случай, что могут и нагрубить. Я сказал: не переживайте. И действительно, весь урок никто не перебивал. А когда я уже собирал свой чемоданчик, один паренек подошел и сказал: «Так интересно. А как в МЧС устроиться на работу?» Глядя на Сергея Аршинова, некоторые школьники потом выбирают профессию спасателя.

Узнает ребятня инспектора и на улице. А во многих школах сотрудника МЧС зовут устроиться учителем. Пока, говорит Сергей Вячеславович, рановато — работы много.

Инспектор, поэт, радиоведущий

Первые стихи Сергей Аршинов начал писать еще в речном училище, когда ему было 15 лет. По первой профессии он — рулевой-моторист: ходил на больших кораблях, работал в машинном отделении, трудился в рыбхозе. Любовь к Волге ему передалась от отца, который всю жизнь посвятил речному флоту. «Стою я за штурвалом корабля «Муссон», который тогда был у Агрегатного завода, на волнах играют лучи солнца. А я гляжу и думаю: какое счастье!» — вспоминает Сергей Вячеславович. В 2005 году Волга «привела» его в ГИМС: начинал как инспектор-общественник на добровольных началах, а сейчас возглавляет отдел контрольно-надзорной деятельности.

В прошлом году творчество сотрудника МЧС из Чувашии высоко оценили на всероссийской арт-лаборатории патриотических произведений общества «Знание». Сергей Аршинов со стихотворением про простого пожарного Кольку стал победителем и вошел в пятерку лучших в номинации «Авторы-исполнители стихов». Его наставниками были известный российский поэт Влад Маленко, певец и депутат Госдумы России Денис Майданов, композитор Олег Газманов. На одной сцене вместе со знаменитостями и другими победителями арт-лаборатории «Знание. Авторы» Сергей Аршинов исполнил песню Дениса Майданова «Я голосую за жизнь» и записал с ним трек в студии звукозаписи. Как признался собеседник, работать в профессиональной студии для него было совсем не сложно — пригодился большой опыт на радио.

«Жил неделю с артистами, каждый день их видел, — вспоминает те дни Аршинов. — Работа с ними дала стимул для движения вперед, но главное — я понял, что иду в верном направлении. Значит, это нужно людям, значит, я все правильно делаю».

Со звездными наставниками и победителями проекта есть общий чат, в котором участники делятся своими успехами и достижениями. А один из сенаторов Совета Федерации, с которым познакомились победители, даже дал свой личный телефон, чтобы ему звонили напрямую, если потребуется какая-то помощь в патриотической работе.

Сергей Аршинов также пишет и слова к песням ансамбля «Служу Отечеству» ГУ МЧС России по Чувашии под управлением Андрея Барабанова. Создано около 20 композиций на его стихи. А недавно Аршинов попробовал себя в новом качестве — чувашская поэтесса Лариса Петрова предоставила ему дословный перевод нескольких своих произведений на русский язык, которые Сергей Вячеславович без потери смысла преобразил в стихи.

«Кто, если не мы?»

Как признался Сергей Аршинов, один из главных его вдохновителей сегодня — трехлетняя внучка Вика. Дедушка в девочке души не чает, а малышка явно унаследовала поэтический талант: она ловко рифмует слова и уже что-то складно придумывает.

Также заряжает энергией рыбалка: любит ездить за щукой на Суру. А во всех делах ему всегда помогает муза — супруга Валентина. В следующем году чета отпразднует 30-летие со дня свадьбы. Аршиновым нравится вместе путешествовать, готовить разные блюда. Сергей Вячеславович, например, с удовольствием печет пироги, причем тесто замешивает сам, а коллеги в восторге от его щучьих котлет.

«Кто, если не мы?» — этот известный девиз смело можно применить и к Сергею Аршинову. «Наверное, это можно объяснить высоким чувством ответственности, его неравнодушием к чужой беде, желанием помочь», — отзывается о соратнике полковник внутренней службы Ольга Нягина, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Чувашии. Причем много раз случалось, что спасать приходилось не только в строго отведенные рабочие часы, но и просто потому, что оказываешься рядом.

Так, несколько лет назад в Чебоксары по Волге прибыло судно-катамаран на солнечных батареях. «До конца патрулирования оставалось несколько минут, а на Волге как раз в тот день разыгрался шторм. С какой-то тревогой я наблюдал за разбушевавшимися волнами — и как в воду глядел. Звонок. Катамаран терпит бедствие, судно вот-вот отбросит на «бетонку». Приказ надо исполнять даже в шторм. Вместе с напарницей, хрупкой девушкой, мы выдвинулись на своем катере. Но не ожидали увидеть судно в несколько раз больше. Вызвали подмогу, к тому времени уже стемнело, но, к счастью, смогли отбуксировать катамаран — тащили четыре часа, на берег высадились после полуночи», — вспоминает Сергей Аршинов одно из таких дежурств.

Приходилось снимать с острова и рыбака, который пробил свою резиновую лодку и пять дней «робинзонничал».

Обнаружили человека случайно: услышали его крики. «Я никогда не забуду его глаза — он упал перед нами на колени со словами «Мужики, спасите». Все дни, что он жил на острове, лили сильные дожди», — рассказывает Аршинов. А сколько вызволяли с льдин, вытаскивали провалившихся под лед, спасали судовладельцев, которым стало плохо посреди реки… Однажды по дороге на сборы вовремя подоспели к юноше-лыжероллеру, потерявшему сознание на трассе в жару. В другой раз, тоже по пути с мероприятия, чудом остановили машину с пьяным водителем.

Впрочем, руку помощи инспекторы протягивают не только людям, но и животным. Так однажды спасли на заливе собаку, которая каким-то образом оказалась на «островке», когда там спускали воду, и не могла выбраться. В другой раз сняли с дерева кошку, кем-то оставленную на одном из волжских островов. Ее истошный вопль спасатели услышали случайно проезжая мимо.

«И во всем этом наш Сергей Аршинов. Гордимся», — замечают коллеги.

«Пожелание у меня одно — берегите себя, своих близких. Отправляясь на рыбалку, в лес, нужно всегда помнить, что дома тебя ждут», — передает читателям «СЧ» Сергей Аршинов. А в качестве напутствия процитировал строчки одного из своих стихотворений. Слова хоть и адресованы рыбакам, но подходят всем: «Задумайтесь, на этом свете вас ждут родные, жены, дети. На кон поставить жизнь зазря из-за плотвы и пескаря? ЧП стабильно каждый год. Куда мы катимся, народ?»

Кстати

На реке те же правила, что и на дороге

У сотрудников ГИМС есть своя статистика по гибели на воде. Больше всего тонут люди в алкогольном опьянении, на втором месте — дети без присмотра. Достаточно взрослому отвернуться в сторону, как может случиться непоправимое. На третьем — спортсмены. Люди считают, что умеют хорошо плавать, но нередко переоценивают свои возможности. Выбившихся из сил пловцов инспекторы часто «снимают» с воды во время патрулирования Волги.

Головная боль водных инспекторов в последние годы — любители сапбордов. «Многие не знают правил плавания на внутренних водных путях. Ведь на реке, как на дороге, — свои законы. Приходится объяснять, что есть судовой ход, за который заплывать нельзя, или делать замечание из-за отсутствия жилета. В основном люди реагируют адекватно, но есть и те, кто «бодается». Специально для сапбордистов мы даже предложили организовать встречу, где планировали рассказать об основных правилах, но пока никто так и не собрался», — переживает Сергей Аршинов.

МЕЖДУ ТЕМ

Земля героев

Из 25-ти обладателей народной премии «Время героев» четверо оказались из Чувашии. Так, в номинации «Герой социального предпринимательства» победителем стал председатель Союза чувашских краеведов Сергей Сорокин. Благодаря ему появился крупный этнографический комплекс «Чуваш Керем» в Чебоксарском округе, который в 2021 году получил премию от Российского социально-гуманитарного института «Лучший социальный проект года».

В номинации «Герой по зову сердца победу одержала жительница республики Надежда Цветкова. Этим летом мать троих детей на городском пляже в Чебоксарах спасла тонущую девушку, затем помогла выбраться и парню. Молодые люди купались за буйками. За героический поступок и решительные действия Надежде вручили благодарность от Общественной палаты Чувашии. За самоотверженный поступок Чебоксарский речной порт подарил семье смелой женщины путешествие на «Валдае» до Свияжска.

А народную артистку Чувашии актрису театра кукол Елену Хорькову признали победительницей в номинации «Герой исполнительского искусства». Родному театру мастер сцены служит с 1979 года. В ее репертуарном листе около ста ролей. Так, она сыграла главную роль в постановке «Жди меня» для жен и матерей военнослужащих. Премьера спектакля состоялась в ноябре прошлого года.