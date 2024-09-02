Тысячи жителей Чувашии приняли участие во Всероссийском дне ходьбы

Когда расстояния не пугают

Центральное событие прошло на базе спортшколы «Хӗлхем» в селе Аликово.

Сначала состоялся массовый заход, в котором представители разных поколений в быстром темпе преодолели солидное расстояние. А уже следом отправились юные скороходы, разыгравшие награды республиканских соревнований на призы мастера спорта России международного класса А.А. Филиппова на дистанции от одного до трех километров.

Всероссийский день ходьбы проводит Олимпийский комитет России в рамках программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна». По словам главы Олимпийского совета Чувашии Анатолия Николаева, в республике активно развивается этот один из самых доступных видов спорта.