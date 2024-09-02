Усталость на пользу

Жители Кугесьского дома-интерната для престарелых и инвалидов приобщаются к адаптивной физкультуре.

Специальное занятие провела руководитель федерации фитнес-аэробики поселка Кугеси Ольга Петрова. У пожилых людей обычно малоподвижный образ жизни, поэтому тренировка играет важную роль — улучшается самочувствие, отступает стресс. К примеру, остался доволен Вячеслав Яковлев, который впервые пришел на зарядку. «Я почувствовал усталость, но мне понравилось выполнять упражнения — это полезно для организма», — сказал мужчина.

Занятие состоялось в рамках реализации нацпроекта «Демография» регионального проекта «Старшее поколение», сообщили в Минтруда Чувашии.