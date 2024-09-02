Водитель, который хотел ездить без штрафов, нарвался сразу на несколько

Скупой платит… четырежды

Экипаж специализированного батальона ДПС в Комсомольском округе на трассе А-151 обратил внимание на «Фольксваген» с иногородними номерами. Знак «Начинающий водитель» молодой человек, недавно получивший права, на стекле иномарки не разместил, зато прикрепил наклейку «Ребенок в машине» на… табличку с номером.

Ребенок в салоне действительно был, но 19-летний житель Шумерли, закрыв наклейкой несколько цифр на регистрационном знаке, сделал это явно не для предупреждения других автомобилистов. Инспекторы Сергей Христофоров и Денис Усанов уверены, что таким образом молодой водитель рассчитывал избежать штрафов за нарушение скоростного режима. Да и дошкольник в машине, владельцем которой шумерлинец не является, перевозился без детского удерживающего устройства. В итоге экономный автолюбитель «влетел» сразу на четыре штрафа: за препятствование идентификации государственных регистрационных знаков, отсутствие страховки, нарушение правил перевозки маленького пассажира и неисправность авто.

Не осталась незамеченной для инспекторов ОСБ ДПС и хитрость водителя мотоцикла, который распылил на номера специальное маскирующее средство. Байкер попал в затор на трассе, что позволило стражам дорог зафиксировать нарушение и привлечь жителя Кировской области к административной ответственности.

На языке закона подобная хитрость называется препятствованием идентификации государственных регистрационных знаков. Фото Госавтоинспекции Чувашии