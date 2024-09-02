Доходы и расходы бюджета республики увеличиваются

А программа капитального ремонта становится жестче

Доходная часть республиканского бюджета на 2024 год увеличивается на 7,9 млрд рублей, расходы — на 7,3 млрд рублей. Общий объем бюджета по доходам составит 104 млрд рублей — рост к 2023 году на 10,6%, по расходам — 109,7 млрд рублей с увеличением на 15,5%. Такие уточнения бюджета приняты на заседании правительства Чувашии под председательством первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова.

Это уже второе уточнение в нынешнем году, отметил министр. Собственные доходы после увеличения составят 63,7 млрд рублей с ростом к прошлому году на 6,6 млрд, или на 15,7%. А за последние пять лет — в два раза. Существенная прибавка ожидается от НДФЛ и налога на прибыль. На полтора миллиарда вырастают неналоговые доходы и на 1,3 млрд — безвозмездные поступления. В числе прочего — за счет роста суммы субсидий, в частности, на замену лифтов, строительство спортивных объектов.

Расходы республиканского бюджета вырастают на 7,3 млрд рублей — почти до 10 млрд. Это плюс к прошлому году на 14,7 млрд, или на 15,5%. Самое впечатляющее увеличение затрат — на 9 млрд — на образование, социальную политику — на 1,4 млрд, ЖКХ — на 1,1 млрд.

Цифры На 7,9 млрд рублей увеличиваются доходы республиканского бюджета на 2024 год.

На 7,3 млрд возрастает расходная часть

Особое внимание — обеспечению повышения зарплаты работникам бюджетной сферы. Объем расходов на эти цели увеличивается на полтора с лишним миллиарда рублей. Вся сумма фонда составит 35,6 млрд рублей — выше на 17,2% к уровню 2023 года. Это компенсирует инфляционные процессы в регионе. Наибольший прирост — в отраслях социальной сферы.

В плане инвестиционных затрат прибавляются новые объекты, в частности, продолжение строительства школы в селе Чуварлеи Алатырского округа и реконструкции детского лагеря «Звездный». В сфере ЖКХ — это продолжение модернизации сетей блочно-модульных котельных в Алатыре, Шумерле и Козловке. Объем инвестиций на 2025 год предложено увеличить на 5,5 млрд рублей, на 2026-й — на 2,7 млрд рублей. Увеличиваются также на 2,5 млрд рублей муниципальные межбюджетные трансферты, сказал министр. В том числе, 1,1 млрд — на реализацию инициативных проектов.

Говоря о бюджете 2025-2026 годов, Михаил Ноздряков отметил увеличение собственных доходов почти на 25 млрд рублей. Расходы в 2025-м вырастут на 10 млрд рублей, в 2026-м — на 10,5 млрд рублей.

На заседании утвержден проект поправки в закон о предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно. По докладу вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, изменения связаны с дополнительными мерами поддержки военнослужащих, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании. Они могут получить на бесплатной основе участки из собственности республики.

Принят также проект поправок в закон о регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории республики. Как пояснил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Михаил Коледа, вводится положение, предусматривающее техническое обследование состояния дома, которое может проводиться по распоряжению правительства, если на это предусмотрены средства из бюджета. Результаты обследования станут основанием для внесения изменения в программу капремонта. Другое новое положение касается эксплуатационного контроля за состоянием домов. Сокращается также срок возникновения обязанности вносить плату на капремонт от жильцов новых домов с четырех лет 11 месяцев до одного года. В итоге региональный оператор сможет получить дополнительно до 132 млн рублей

Согласно проекту поправок в закон о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями предложено увеличить численность муниципальных служащих до 17,5 тыс. человек. Проект представила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. Нагрузка на одного специалиста в местных органах власти распределена неравномерно относительно численности граждан муниципалитетов, чем и вызвано увеличение штатов.

Определены получатели грантов между органами местного самоуправления по итогам 2023 года. Как доложил Дмитрий Краснов, всего на такие гранты предусмотрено 20 млн рублей. По решению комиссии первого места среди городов удостоены Чебоксары, среди муниципальных округов — Чебоксарский и Шумерлинский. Наихудшие значения отмечены у Мариинско-Посадского округа и города Алатыря.

Определены также получатели грантов в виде субсидий из республиканского бюджета на поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта. Отбор проходил по пяти направлениям. По благоустройству учреждений социальной сферы первое место завоевал Тарханский психоневрологический интернат, второе — Шихабыловская школа Урмарского округа, на третьем месте — дошкольное учреждение «Лапландия» из Чебоксар. Среди получателей грантов по направлению озеленения частного сектора победителем вышла улица Николаева в селе Яльчики Яльчикского округа. А среди лучших приусадебных участков — хозяйство Долговых в селе Хыркасы Чебоксарского округа. «Всей суммы грантов не хватит на создание цветников одного такого участка», — сказал Ноздряков. И предложил подумать над увеличением суммы грантов.