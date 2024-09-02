С бизнес-миссией из Армении

Представители трех электроэнергетических компаний Армении посетили предприятия в Чебоксарах, Шумерле и Мариинском Посаде.

«Я уже не первый раз в Чебоксарах, — сказал представитель ООО «Гидроэлектромонтаж» Арман Есаян. — И каждый раз вижу много нового». Сурен Айвазян (ЗАО «Т-Электро») в столице Чувашии впервые. Он отметил красоту города и доброжелательность его жителей. «Многих сотрудников электротехнических компаний в Чувашии мы уже знаем по совместным участиям в выставках. Будем продолжать сотрудничать», — подчеркнул Айвазян.

Гости отметили высокий уровень производства на электротехнических предприятиях республики. «Мы ознакомились с востребованной на нашем рынке продукцией. Настроены на осуществление новых закупок», — поделился планами Давит Маргарян из ЗАО «Каскад Энергопрогресс».