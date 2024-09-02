Рисковая комбинация: для чего нас снова возвращают в 90-е?

События 35-летней давности неожиданно стали историей, о которой снимают сериалы в духе «как это было». В начале сентября к годовщине основания группы «Комбинация» вышел первый эпизод одноименного фильма. Последний увидим только в конце октября, потому что и этот сериал онлайн-кинотеатры решили выпускать по серии в неделю. Поле непаханое и благодатное — бери любую поп- или рок-группу конца 80-х — начала 90-х и штампуй картины. Причем даже не надо ничего выдумывать: герои, покорившие миллионы сердец, есть, песни, которые пели всей страной, тоже. Это уже гарантирует внимание зрителей. Главное — суметь выстроить историю и найти среди современных молодых актеров тех, что смогли бы передать бешеную энергетику исполнителей той эпохи, пришедших на смену глубоко профессиональным, но очень статичным и сдержанным звездам советской эстрады.

Режиссер — Никита Власов,

количество серий — 8,

места съемок: Саратов, Москва, Санкт-Петербург

Главный двигатель сюжета в новом сериале — Александр Шишинин, создатель и продюсер «Комбинации». Никита Кологривый в этой роли затмевает в кадре всех остальных, и складывается ощущение, что он вытягивает и весь сериал.

Даже не знаю, кто еще смог бы сыграть Шишинина: Кологривый похож на него не только своим темпераментом, но и чисто внешне. Возможно, актер повторяет судьбу Петрова и Козловского, которых публика сначала превозносила за их умение дать нерв, а потом быстро устала от этого нерва в каждом фильме с их участием. «Комбинация» — уже третья премьера сентября, где Кологривый снялся в главной роли. Параллельно вышли драма «Подростки. Первая любовь» и комедия «Любовь зла». Он сейчас в пятерке самых востребованных актеров-мужчин. И, похоже, становится заложником одного образа.

Вижу цель, верю в себя и не замечаю препятствий

Здесь Кологривый играет такого Остапа Бендера из 90-х, которого вообще ничего не может остановить на пути к цели. То же море обаяния, непосредственности и наглости. Но в отличие от несколько отстраненного сына турецкоподданного здесь энергия бьет фонтаном. И нет никаких тормозов. Шишинин знает, как решить проблемы — свои и чужие — нестандартными методами, в том числе не вполне законными, не унывает, не относится к себе критично, не боится быть навязчивым и даже побитым. Для всех, кто встает у него на пути, находит нужные слова и даже не сомневается, что песни музыкальной группы под его руководством будут звучать из каждого утюга. «Заходим как профессионалы. Голову держим высоко. Но не очень высоко. Следующая остановка — мировая слава», — самоуверенно настраивает он Алену Апину и Татьяну Иванову перед первой записью в студии. Великий Комбинатор! Может, отсюда и название «Комбинация»?

Все настоящие имена создателей группы в картине сохранены. Консультантом сериала стала дочь Шишинина Виктория Олейникова. Дочь жены — уже от второго брака — Ульяна Кравец сыграла свою мать — Наталью Шишинину. Алена Апина появилась в роли строгой преподавательницы Саратовской консерватории, наставляющей молоденькую студентку Лену Левочкину, точнее, выгоняющей девчонку на улицу без высшего образования. Той 23 года, но она уже в разводе и хочет оставить себе звучную фамилию мужа — Апина. Вообще удивительно, как Анастасия Уколова похожа на Апину начала 90-х.

Только так и осталось непонятным, как на сцене происходит перерождение зажатой девушки в очках, в юбке до колена, с неизменными нотами в руках в ту заводную и раскрепощенную «russian girl», какой ее узнала вся страна. И сразу соглашаешься со словами Шишинина, выплеснутыми в момент гнева: «Я не знаю, что нашел в тебе Виталик, но я вижу точно, что ты не звезда!»

Ощущение, что Уколова играет двух разных людей, и нет объяснений, где внутри студентки Саратовской консерватории, мечтающей учиться в Московской, прячется та, что способна спеть со сцены:

«Я простая русская девчонка

За границей с роду не была.

Ты американец,

ты мальчонка,

Увози меня, и все дела».

Вообще по текстам «Комбинации» можно изучать ту эпоху. Там не только про любовь, а про тотальный дефицит, моду, мечту вырваться из провинции в Москву, а лучше в Америку к роскошной жизни, про сложные отношения с родителями, бум на латиноамериканские сериалы и даже выпуск девятой модели «Жигулей».

Мюзикл или криминальная драма?

Первые три вышедшие серии кажутся больше комедийными: Иванова и Апина никак не могут подружиться, подкалывая друг друга по поводу и без, композитор группы Виталий Окороков постоянно истерит, появляются то братки в китайских спортивных костюмах, то афганцы в тельняшках, и все сцены с их участием заканчиваются драками. Бари Алибасов в исполнении звезды «Нулевого пациента» Аскара Ильясова не брызжет сумасшедшей энергетикой, он себе на уме, занимается «Интегралом», концертами московских звезд в Саратовской филармонии и еще не создал «На-На». Вот уж не знаю, кто из зрителей так соскучился по 90-м, что при просмотре сериала его окатит теплой волной ностальгии. Люди старшего поколения говорят, что еще не готовы вспоминать то время бесконечной тревоги, неуверенности и безденежья. И то, что выходит про 90-е сейчас — от «Слова пацана» до анонсируемого фильма «Руки вверх» — попытка поговорить с молодыми людьми до 35-ти, которые либо смутно помнят ту эпоху, потому что были маленькими, либо еще не появились на свет. А поколение нынешних 40-50-летних к переосмыслению тех событий пока еще настроено критически.

Тем более, что в фильме хорошо показано, с кем и какими способами приходилось «договариваться», чтобы иметь возможность — даже не продать — а бесплатно раздать на рынке кассеты с первым альбомом «Комбинации», какой была звукозаписывающая аппаратура, проводные микрофоны, магнитофоны, как девчонки на свой вкус подбирали себе сценические образы и учили танцевальные движения. С высоты 2020-х альбом выглядит сделанным «на коленке», самодеятельностью из сельского ДК. И если бы не Ванька-Встанька Шишинин, умудрившийся сначала засунуть песни в каждый утюг, чтобы потом они оттуда звучали, не было бы никакой следующей станции «мировая слава». «Комбинация» встраивалась не только в рыночные отношения, но и преодолевала еще и какую-то закостенелость музыкантов-преподавателей, учивших в училищах новое поколение артистов. «Почему не «Трусы?», — иронично спрашивает у Окорокова его пожилой учитель, услышавший название новой группы.

Пока не вышли последние серии, мы не знаем, где создатели поставят точку. Останется эта история воодушевляющим мюзиклом о том, что если очень хочется, то все получится, или перейдет в жанр криминальной драмы, как случилось в реальной жизни. В 1993 году 30-летнего Александра Шишинина убили в его собственном подъезде, и это дело до сих пор не раскрыто. Версий, кто мог подослать человека с заточкой, на газетных просторах было высказано много, и посмотрим, какой будут придерживаться в сериале. Но судя по тому, как Шишинин танком шел к славе своей группы, не останавливаясь ни перед чем, враги и завистники у него были. «Человек-бумеранг» назовут его одни из братков во второй серии: его в дверь, а он в окно.

Растянуть на восемь серий историю коллектива, который просуществовал всего 10 лет, сложно — даже если в деталях показать уход из группы Апиной после ее знакомства с будущим мужем, продюсером Александром Иратовым. В сериале его играет Павел Прилучный. Даже если выстраивать версии убийства Шишинина и попытаться объяснить, почему следствие зашло в тупик. Наверное, поэтому хронометраж нагоняют песнями. Первую «Хэй, мама!» в начальных сериях мы услышим почти целиком раз пять.

«Мои родители любили слушать «Комбинацию», — рассказывает корреспондент ГТРК «Чувашия» Надежда Давыдова, — я с детства наизусть знаю все слова в песнях «American Boy» и «Бухгалтер», и на наших домашних праздниках эти песни до сих пор звучат достаточно часто. Сериал «Комбинация» открыл мне несколько интересных фактов. Даже не знала, что в Саратове родились такие удивительно талантливые люди. Впечатлило и то, как достоверно поданы детали. Не знаю, правда это или вымысел, но съемки клипа под руководством Виталия Окорокова на ГТРК «Саратов» выглядят, ну, очень колоритно. Профессионализмы в духе «Что ты ездишь ему по лицу на крупном плане!» заставили улыбнуться. Мне сложно сказать, почему в свое время «Комбинация» так зашла слушателям. Но эти песни смело можно назвать народными. Тут все «в кассу»: и музыка, и текст. Наверное, случилось попадание в нерв аудитории. И удивительно, что эти песни не стареют. «Не забывай наш первый вечер» недавно в классном ремиксе слышала по радио. Под них хотелось танцевать и тридцать лет назад, хочется и сейчас».