Народная музыка получила поддержку

Этнофестиваль «Ясна музыка» удостоен президентского гранта в 7,5 млн рублей, сообщили в Минэкономразвития Чувашии. Автор международного проекта — автономная некоммерческая организация «Янкар» — на эти средства сможет провести третий по счету фестиваль. Напомним, первый проходил в республике в прошлом году, объединив народные музыкальные коллективы Приволжского федерального округа. Нынешний форум собрал участников из 43 российских регионов и стран СНГ. По словам вице-премьера — руководителя Минэкономразвития республики Дмитрия Краснова, курирующего развитие социально ориентированных НКО, проект следующего года расширит географию участников. Планируется, что к нам приедут музыканты не только из регионов России, но и из Индии, Ирана, Монголии, Индонезии, Шри-Ланки и Беларуси. В программе будут народные танцы в костюмах, дегустация национальной еды, мастер-классы и лекции, посвященные культуре и традиции разных народов.