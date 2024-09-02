Студенты предложили варианты развития прибрежных территорий рек Волги и Кукшума

Молодежный взгляд на берега Волги и Кукшума

Вчера в Москве состоялся финальный смотр студенческих работ проекта «Моя река», инициатором и организатором которого является Единый институт пространственного планирования РФ. Участники конкурса разрабатывали сценарии развития прибрежных территорий рек Волги и Кукшума в Чебоксарах, для чего были выбраны пять участков в разных частях столицы Чувашии общей площадью около 600 га: рекреационно-парковая, урбанистическая зоны, территории как с развитой инфраструктурой в центральной части Чебоксар, так и в незастроенных, отдаленных районах города. В финал конкурса прошли 15 команд из 11 вузов. Их проекты оценивали представители Минстроя России и эксперты в сфере градостроительного развития. Председатель жюри — заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ — главный архитектор Чувашской Республики Павел Корнилов отметил, что уже выделил для себя авторов концепций, с которыми хотел бы встретиться лично и обсудить практическое применение их идей. Первого места была удостоена команда СамГТУ с проектом «Салам! Йӑлӑм», на втором месте — студенты КГАСУ и их концепция «ТЕЧЕНИЕ», на третьем — также молодые специалисты из КГАСУ, которые представили проект «Разработка ландшафтно-планировочной концепции формирования прибрежного рекреационного кластера в г. Чебоксары». Приз симпатий жюри получили проекты «Эгоистичный архипелаг» РУДН и «Кукшумская серендипность» ИБД.

Филипп Афанасьев