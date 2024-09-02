ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ,

заместитель председателя Кабинета министров – министр здравоохранения Чувашской Республики:

«Важно не только развивать инфраструктуру и технологии в здравоохранении, но и формировать в медицинских учреждениях культуру заботы и уважения к каждому человеку, который обращается за помощью.

В процессе лечения не меньшее значение, чем профессиональные навыки и знания, имеет человеческое отношение. Доброе слово, искренняя улыбка и внимание к каждому пациенту способны существенно улучшить их самочувствие и увеличить доверие к медицинскому персоналу. Эти простые элементы общения могут сыграть решающую роль и в успехе терапевтического процесса».