Обряды и обычаи «оживают»

В селе Янтиково на площадке модельной библиотеки открылась экспозиция «Семейные корни: чувашское наследие в дополненной реальности». Проект Национальной библиотеки Чувашской Республики реализован при поддержке гранта Главы Чувашской Республики.

Особенность и уникальность выставки — в использовании дополненной реальности. Экспозиция представляет 14 фоторабот и видеофрагментов. Приложение позволяет одномоментно взаимодействовать с фото- и видеоизображениями: при наведении смартфона на фото на экране появляется видеоролик.

Выставка рассказывает о самых важных элементах чувашской семьи: свадьба, воспитание детей, совместные трапезы, обряды, образы мужчины-защитника и матери, детские игры и забавы, вышивка и фольклор. Использованы фотографии из семейных архивов Ивановых, Семеновых, Михайловых, Молтушкиных, Тихоновых. Многие видеоматериалы записаны на базе этнопоселения «Ясна». Каждая фотография имеет свое название и тематику: «Чувашская свадьба», «Если счастлив я — счастлива моя семья», «Время героев», «Узоры матерей», «Край ста тысяч слов», «Человек славен трудом», «Я и есть Чувашия».

Главными чувашскими обычаями считаются те, что связаны с созданием семьи и рождением детей. Так, фото молодоженов Алексея и Елены «оживает» благодаря видеоролику с их свадьбы. Для наиболее полного погружения в обряд чувашской свадьбы организаторы проекта заменили музыкальный ряд на чувашскую народную песню «Плач невесты» (Х?р й?рри).

В субботу, 21 сентября, выставка из Янтиково переместится в Чебоксары — в Национальную библиотеку Чувашской Республики, где в этот день пройдет акция «Семейный выходной». Гостей ждут мастер-классы, командный турнир «Шахматная семья». Также в программе — игра «Семь Я»: участники будут соревноваться, отвечая на вопросы, связанные с цифрой 7, пословицами и поговорками о семье.

Публикуется в рамках проекта «Семья в приоритете», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии