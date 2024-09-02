Присвоила пенсии — потеряла зарплату

Начальницу одного из местных отделений Почты России в Вурнарском округе осудили на один год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. И уволили с занимаемой должности.

Закономерный итог истории, начавшейся с того, что 50-летняя женщина решила сделать себе оригинальный подарок к Новому году — забрать пенсионные выплаты земляков. Видимо, посчитала, что на праздничные дни деньги ей нужнее.

Так бы пенсионеры и не получили положенные им средства, если бы не прокурорская проверка, выявившая факт незаконных действий. Было установлено, что с декабря 2023-го по январь 2024 года злоумышленница внесла в документы недостоверные данные о доставке пенсий шести пенсионерам, подделав их подписи. Фактически, она прикарманила вверенные ей деньги на общую сумму около 197 тыс. рублей.

Как сообщает прокуратура Чувашии, бывшая начальница уже признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). На суде она призналась в содеянном, ущерб пенсионерам возместила в полном объеме.

Степан Разный