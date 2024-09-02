О школьных делах расскажет министр

Сегодня в 17.30 министр образования Чувашии Дмитрий Захаров проведет родительское собрание в онлайн-формате. Мамы и папы смогут задать вопросы и получить самую свежую информацию об организации образовательного процесса в этом учебном году, рассказали в Минобразования республики.

Подключиться к прямому эфиру можно на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте». Там же под постом в комментариях пользователи могут оставить письменное сообщение.

В поступившей вчера «корреспонденции», например, родители спрашивали про нехватку учебников в школе, беспокоились, не возобновится ли дистант, благодарили за поставку микроскопов.

Задать вопросы можно и во время трансляции по телефонам «горячей линии»: 8 (8352) 56-53-77, 56-53-93.