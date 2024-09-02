Претендуют на поддержку

Чувашия подала 67 заявок на участие в первом грантовом конкурсе 2025 года, организованном Президентским фондом культурных инициатив. Всего на экспертное рассмотрение поступили 9322 заявки из разных регионов страны. Из девяти тематических направлений самыми популярными стали «Культурный код», «Место силы», «Я горжусь» и «Молодые лидеры». Творческие команды в каждой из категорий смогут претендовать как на получение небольших грантов до 700 тыс. рублей, так и на значительную финансовую поддержку — на сумму свыше 20 млн рублей.

Как сообщает Минэкономразвития Чувашии, самым активным муниципалитетом республики на конкурсе стали Чебоксары — от города поступило 39 заявок. Победителей объявят 20 декабря.