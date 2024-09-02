В республике создадут Центр развития компетенций муниципальных и гражданских служащих

Глава Чувашской Республики Олег Николаев провел встречу с проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Александром Ефремовым.

Обсуждались направления взаимодействия. Один из планируемых совместных проектов — организация площадки по повышению квалификации чиновников. Центр развития компетенций муниципальных и гражданских служащих будет действовать на базе Чувашского республиканского института образования, программой обучения займется РАНХиГС.

Как рассказал Александр Ефремов, академия вступила в новую фазу развития, активно расширяется региональная сеть, чтобы стать Центрами компетенций для правительств регионов. Запущена программа — «Школа «красной» профессуры», в которой преподавателей филиалов готовят к обучению по топовым программам Высшей школы государственного управления, с последующей передачей этих программ в филиалы. Академия будет выполнять функции центра компетенций по развитию, по программам дополнительного образования, по оценке и формированию резервов.

Олег Николаев отметил, что в республике работа по повышению квалификации чиновников идет по многим направлениям, но нужно внедрять и новые формы — тренинги, краткосрочные интенсивы по целевым задачам. «Лично крайне заинтересован, чтобы все эти направления не просто развивались, а выходили на новый уровень. Президент России постоянно говорит о повышении производительности труда, а это возможно только за счет постоянного повышения уровня квалификации персонала», — подчеркнул Глава Чувашии.

Василий Григорьев