«Чувашия Кормит» в Москве

С 9 по 12 октября в столице пройдет 26-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень».

По традиции мероприятие приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Здесь будут представлены главные достижения отрасли. Гостей ждут экспозиция продукции АПК, новейших образцов сельскохозяйственной техники, демонстрационные показы племенных сельскохозяйственных животных.

Как сообщили в КУП «АгроИнновации», экспозиция республики продолжит традиции агропромышленного бренда «Чувашия Кормит». На площадке разместятся образцы местной продукции и национальных деликатесов, будут обустроены зоны для подписания соглашений и переговорные. Украсят стенд традиционная чувашская одежда и «зеленое золото» республики — хмель.

Запланированы пленарное заседание Минсельхоза России, форум «Научное обеспечение продовольственной безопасности», а также круглые столы и панельные дискуссии. Неотъемлемая часть «Золотой осени» — церемония награждения работников отрасли. Успешные проекты и инициативы будут представлены и отмечены на форуме «Женщины в АПК».

Гостей ждет Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень» с мастер-классами, дегустациями и лекциями. В программе также конкурс поваров «ЕСТЬ СВОЕ!» — лучшие кулинары страны сразятся в приготовлении блюд на основе фермерских продуктов.