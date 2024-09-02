АО «Чувашхлебопродукт» расширяет географию деловых контактов

Работу предприятия обсудили на совещании в Минсельхозе Чувашии. По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, благодаря бизнес-активности «Чувашхлебопродукта» экспорт муки и отрубей за границу увеличился в разы.

За восемь с половиной месяцев 2024 года из Чувашии отправилось за границу почти 2,4 тыс. тонн муки — это в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Впервые в Казахстан и Узбекистан отгрузили около 2 тыс. тонн отрубей.

Врио генерального директора АО «Чувашхлебопродукт» Владимир Чурбанов отметил, что сегодня поставки осуществляются в Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. В планах — расширение географии деловых контактов, уже есть договоренности по торгово-экономическому взаимодействию с Индонезией.