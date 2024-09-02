Над любовью не властны года

Бриллиантовая свадьба… Кажется, что супруги, прошедшие рука об руку шесть десятилетий, владеют какими-то особыми секретами. И я много раз спрашивала у них, как пронести чувства, зародившиеся в далекой юности, через всю жизнь. Запомнила один женский ответ: «У домашнего очага всегда должно быть тепло». Остался в памяти и мужской: «Я до сих пор смотрю на нее молодыми глазами». Наверное, общих советов здесь нет. А есть родство душ, которое с годами только крепнет.

Шестьдесят лет назад соединили свои судьбы Рифкат и Гельфия Харисовы из деревни Ишмурзино-Суринск Яльчикского муниципального округа. Они выросли в одной деревне, трудились в одном колхозе. И вечерами ходили в местный клуб. Там и познакомились получше — началась дружба, которая переросла в любовь. Рифкат Сабирович многие годы работал в системе райпо, был на руководящих должностях. Отличник советской потребительской кооперации и почетный гражданин Янтиковского сельского поселения и по сей день активно участвует в общественной жизни. Супруги достойно воспитали четверых детей, вложили в них всю родительскую любовь. А сейчас отдают тепло своих сердец восьмерым внукам и четверым правнукам.

Семья Земсковых из Алатыря тоже недавно отметила драгоценную дату. Познакомились Валентин Александрович и Таисия Даниловна на деревообрабатывающем комбинате — оба там работали. Через три года девушка получила предложение руки и сердца. Сказав однажды «люблю», они остались верными этому чувству. Воспитали двоих замечательных детей. А теперь подрастают два внука и две внучки. Супруги вместе ведут хозяйство, возделывают садовый участок. У юбиляров есть вкусная традиция — каждое воскресенье они пекут пироги и собирают за столом родню. Их секреты семейной жизни — взаимопонимание, отзывчивость, уважение и умение прощать.

Власкины — тоже бриллиантовые юбиляры и тоже из Алатыря. Николай Дмитриевич и Раиса Семеновна вспоминают, что понравились друг другу с первого взгляда. Главная их гордость, конечно, — дети! Дочь, сын, четверо внуков и столько же правнуков. «Это такое счастье — быть вместе!» — говорят они и сейчас.

И все-таки недаром символом 60-летнего брака выбран бриллиант. Это самый прочный драгоценный камень. И только он, пройдя огранку, способен восхитить своей уникальной красотой.

Публикуется в рамках проекта «Семья в приоритете», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии