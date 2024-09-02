Как заинтересовать «царицей наук»

Этот далеко не праздный вопрос обсуждался на днях на родительском собрании в Красночетайской школе. Папы и мамы учеников, как выяснилось, выступают за создание эффективной образовательной среды.

Есть мнение, что сделать уроки по математике более увлекательными и доступными поможет онлайн-обучение. Глава муниципального округа Иван Михопаров готов поддержать направление. Недавно Красночетайская школа была оснащена современными ноутбуками и интерактивными панелями, что позволит внедрить новые технологии в процесс обучения.

К важному разговору присоединился и Александр Иваницкий — профессор, декан факультета прикладной математики, физики и информационных технологий ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Итоги первой сельской олимпиады по математике в Красночетайском округе не очень порадовали. Именно после этого решили ввести онлайн-обучение для школьников 5-11 классов. Занятия будут проводить преподаватели Чувашского госуниверситета один раз в неделю. Они поделятся опытом и знаниями, чтобы ребята умели справляться с трудными темами.

Представители Дома научной коллаборации имени С.А. Абрукова при ЧГУ поделились своими идеями, предложив подавать математическую информацию через практические занятия и эксперименты. Родители — только «за»!