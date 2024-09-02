Болезни из песочницы

Дети с удовольствием лепят куличики и строят замки из песка. Однако этот материал может быть опасен.

Дело в том, что игровые площадки нередко посещают собаки, грызуны, птицы. Кошки так и вовсе обожают дворовые песочницы — для них это большой удобный лоток. И не удивительно, что в таком песке обитают вирусы, бактерии, грибки, паразиты — потенциальные источники инфекций. Острицы, токсокары, токсоплазмы, лямблии, эхинококки, и это еще далеко не все, что можно подцепить. Заболевания, которые они вызывают, опасны тем, что долгое время протекают бессимптомно, осложнения могут проявляться спустя многие годы. Кроме того, их диагностика затруднена.

Не стоит забывать и о кишечной инфекции, частой спутнице детей.

Чтобы избежать неприятностей, соблюдайте меры профилактики:

Следите чтобы ребенок не ел песок, не тянул в рот игрушки из песочницы.

После каждой прогулки тщательно мойте ребенку руки с мылом.

Не забывайте про игрушки, их тоже нужно регулярно обрабатывать.

Полностью оградить ребенка от всех опасностей невозможно. Но, соблюдая эти несложные правила, можно значительно сократить риски для здоровья вашего ребенка.

А.Ю. Тракова,

химик-эксперт филиала Центра гигиены

и эпидемиологии в Чувашии в городе Канаше