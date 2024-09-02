Парабадминтонисты Чувашии продолжают радовать хорошими результатами

Коллекция медалей пополняется

На сей раз воспитанники Спортивно-адаптивной школы завоевали 11 наград различного достоинства на всероссийских соревнованиях по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «бадминтон», прошедших в Перми.

В турнире участвовали спортсмены из 14 регионов России. По итогам захватывающих баталий «золотой» хет-трик оформила Татьяна Гуреева — в одиночном разряде, женской паре и смешанных дуэтах вместе с еще одним представителем нашей республики Павлом Поповым. Также на его счету «серебро» в личном зачете и «бронза» в парном виде программы. Еще две серебряные награды (в одиночке и смешанной паре) на счету Антона Иванова. Кроме того, в личном первенстве первое место занял Илья Паргеев. В свою очередь, «золото» в одиночке и «бронзой» в паре отметилась Вита Вимба, сообщили в республиканском Минспорта.