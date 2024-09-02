Порш-Кайен раскрывает кражи

Так зовут служебно-розыскную собаку, которую чебоксарские полицейские привлекли к расследованию дела о пропаже велосипеда. Случай произошел на велостоянке по Московскому проспекту. В полицию обратилась 41-летняя владелица двухколесного транспорта стоимостью 43 тыс. рублей.

Выехав на место с хвостатым напарником — восточно-европейской овчаркой, сотрудники правопорядка установили, что кражу совершил мужчина, его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Воспитанник кинолога Алексея Пятакова взял след злоумышленника и привел к месту, где ранее был припаркован автомобиль предполагаемого преступника. Под подозрение попал 52-летний житель Ульяновска. Как сообщают в Управлении МВД России по городу Чебоксары, он приехал в столицу Чувашии помочь своей знакомой собрать урожай с приусадебного участка, а кражей велосипеда хотел компенсировать затраты на поездку. В ближайшее время имущество вернут хозяйке. Заведено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.