Любимую эстафету поддерживают верные друзья

В минувшую субботу на стадионе «Олимпийский» состоялся грандиозный праздник спорта и здорового образа жизни — 86-я легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия», подарившая массу положительных эмоций любителям бега. Организовать и провести это событие нам помогли надежные партнеры Фестиваля спорта прессы.

На дорожках «Олимпийского» кипели невероятные эмоции — сражались не только за быстрые секунды, но и за награды, классные призы. Любителей спорта зарядили на отличные результаты участники символических забегов, в которых выступили Глава Чувашии Олег Николаев, директор по развитию ООО «СЗ «Отделфинстрой» и председатель Совета отцов республики Алексей Мурыгин, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев и директор филиала ПАО «СК «Росгосстрах» в Чувашии Алексей Пирожков. Своим примером мотивировали заниматься спортом Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, председатель Союза женщин региона Наталья Николаева и олимпийская чемпионка Елена Николаева.

После забегов в каждой номинации лучшие коллективы получали подарки от наших любимых партнеров. В частности, награды и призы вручали министр спорта республики Василий Петров, представитель компании «АБС Электро» — первый заместитель генерального директора АО «ВНИИР Прогресс» Любовь Макеева, председатель совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов, специалист по связям с общественностью компании «MELADO» Наталия Мальчикова, заместитель управляющего Чувашским отделением ПАО «Сбербанк» Олег Николин, представитель «Отделфинстроя» Евгений Шляпников и другие почетные гости. По доброй традиции победителей и призеров номинации «Ветераны спорта» наградила руководитель торговой сети «Спорттовары» Марина Аниченкова.

Также хотелось бы отметить концертно-духовой оркестр капеллы «Классика» под управлением Владимира Петрова. Коллектив виртуозно исполнял музыкальные композиции и дарил хорошее настроение участникам и зрителям легендарной эстафеты. Слаженная работа волонтеров Минспорта Чувашии и медиков Республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи помогла провести важное событие в жизни нашей газеты на высоком уровне.

Всем друзьям огромное спасибо и до встречи на дорожках «Олимпийского» в следующем году!

Кстати

Мы выражаем огромную благодарность за помощь в организации 86-й легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия»: