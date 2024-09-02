ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«Вышел в свет большой фильм об участии Чувашской Республики в Международной выставке-форуме «Россия»… На выставке мы продемонстрировали всем жителям огромной России достижения региона, свою самобытность, наш уникальный культурный код, силу духа и единство. Мы подошли к этому процессу с душой, с любовью к своей малой и большой родине. Как результат, Чувашия — обладатель 4 наград выставки, наша Вышитая карта России стала одним из главных экспонатов, песня-презентация республики «Я и есть Чувашия» стала настоящим гимном этого события. Наш праздник Акатуй очаровал ВДНХ. Здесь звучала чувашская речь, наши песни и танцы объединили более 165 тысяч человек. Это рекорд. Сейчас мы занимаемся сохранением наследия выставки. Будем делать все, чтобы она продолжала жить, вызывая чувство гордости за республику и страну».