Опыт Чувашии оценят в «Сколково»

Две цифровые практики из нашей республики вышли в финал XII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. Всего экспертный совет рассмотрел 246 презентаций из 42 регионов страны. Среди 44 лучших работ оказались наши разработки — «Цифровая трансформация здравоохранения региона: путь к лидерству» и «Система мониторинга качества организации горячего питания в общеобразовательных организациях». Финал конкурса пройдет с 9 по 11 октября в Технопарке «Сколково». Участникам предстоит очно защитить проекты, направленные на цифровизацию самых важных сфер жизни региона. Разработчики смогут представить свои IT-продукты и получат шанс заполучить крупных «заказчиков» из госсектора.